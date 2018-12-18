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HTC выпустит производительные смартфоны для конкуренции с iPhone

Вторник, 18 Декабря 2018 13:38
HTC выпустит производительные смартфоны для конкуренции с iPhone Фото из открытых источников

Тайваньский производитель электроники HTC не собирается сворачивать выпуск смартфонов — слухи об этом, как утверждают представители компании, не соответствуют истине. И действительно — если оценить планы компании на 2019 год, то становится ясно, что HTC рано вычеркивать из списка производителей смартфонов.

 

В следующем году HTC выпустит сразу несколько аппаратов, которые, как уверены в руководстве компании, будут успешно конкурировать с последними моделями Apple iPhone.

 

Как конкретно грядущие девайсы от HTC будут конкурировать с айфонами — не уточняется, но речь, вероятно, идет о технических характеристиках, которые и у нынешних флагманов HTC находятся на весьма достойном уровне.

 

Вот только этот факт никак не мешает тайванцам демонстрировать все более удручающие финансовые показатели.

 

Очевидно, что в HTC просто не понимают, в какую сторону двигаться, чтобы сохранить свою долю рынка смартфонов. И это, как отмечают аналитики, весьма опасное для компании непонимание — если дела HTC не улучшатся в самом обозримом будущем, то компания будет вынуждена свернуть производство смартфонов несмотря на все свои амбиции.

 

У HTC все действительно так плохо? К сожалению — да. За первые десять месяцев 2018-го года компания получила выручку в размере 725 млн долларов США, что гораздо меньше, чем 1.88 млрд, заработанные HTC за аналогичный период 2017-го года.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости HTC
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