Google свернул работу над поисковиком для Китая Dragonfly

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Американская компания Google свернула работу над предназначенной для китайского рынка поисковой системой Drafonfly, основной "фишкой" которой должна была стать встроенная цензура. Масштабные скандалы, постоянно вспыхивающие вокруг проекта, привели к его временной заморозке.

Никаких официальных сообщений о заморозке Drafonfly не было, но о том, что работы над проектом прекращены, сообщили сразу несколько инсайдерских источников, поделившиеся информацией, в частности, с изданием The Intercept.

Предполагается, что руководство компании решило закрыть скандальный поисковик с цензурой после того, как генерального директора корпорации Google Сундара Пичаи вызвали в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Там он, напомним, среди прочего объяснял, почему поисковые алгоритмы "Гугла" считают Дональда Трампа "идиотом".

Плюс, инсайдеры говорят и о каких-то технических причинах, вынудивших Google закрыть проект, очень перспективный в контексте входа на китайских рынок.

Поисковая система Drafonfly должна была блокировать запросы, неугодные действующему в Китайской Народной Республике политическому режиму. Этот факт очень расстраивал прогрессивную общественность, которая направляла в Google многочисленные петиции и призывала закрыть проект. Стремясь соответствовать своему имиджу "корпорации добра", "Гугл", кажется, решила повременить с Drafonfly.