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Google свернул работу над поисковиком для Китая Dragonfly

Вторник, 18 Декабря 2018 11:49
Google свернул работу над поисковиком для Китая Dragonfly Фото из открытых источников

Американская компания Google свернула работу над предназначенной для китайского рынка поисковой системой Drafonfly, основной "фишкой" которой должна была стать встроенная цензура. Масштабные скандалы, постоянно вспыхивающие вокруг проекта, привели к его временной заморозке.

 

Никаких официальных сообщений о заморозке Drafonfly не было, но о том, что работы над проектом прекращены, сообщили сразу несколько инсайдерских источников, поделившиеся информацией, в частности, с изданием The Intercept.

 

Предполагается, что руководство компании решило закрыть скандальный поисковик с цензурой после того, как генерального директора корпорации Google Сундара Пичаи вызвали в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Там он, напомним, среди прочего объяснял, почему поисковые алгоритмы "Гугла" считают Дональда Трампа "идиотом".

 

Плюс, инсайдеры говорят и о каких-то технических причинах, вынудивших Google закрыть проект, очень перспективный в контексте входа на китайских рынок.

 

Поисковая система Drafonfly должна была блокировать запросы, неугодные действующему в Китайской Народной Республике политическому режиму. Этот факт очень расстраивал прогрессивную общественность, которая направляла в Google многочисленные петиции и призывала закрыть проект. Стремясь соответствовать своему имиджу "корпорации добра", "Гугл", кажется, решила повременить с Drafonfly.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Google
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