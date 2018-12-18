Сеть 5G развернут в Москве в 2019 году

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Пилотный сегмент мобильной сети пятого поколения, предусмотренный соглашением между компанией "Вымпелком" и Департаментом информационных технологий Москвы, появится в столице Российской Федерации в 2019 году.

По данным "Российской газеты", речь идет о соглашении, которое рассчитано на пять лет, а затем может быть продлено еще на пять лет.

В рамках контракта будут осуществляться внедрение и апробация новейших технологий связи, а также реализация целого ряда проектов, основанных на сетях 5G и других подобных технологиях. Это, в частности, проекты в области дополненной и виртуальной реальностей, интернет вещей, а также проекты, относящиеся к "умному городу".

Планируется, например, массовая активация решений, основанных на технологии Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) — благодаря этому шагу будет в значительной степени расширена география пилотирования инициатив в сферах жилищно-коммунального хозяйства, логистики и видеонаблюдения.

Москвичи получат автоматизированные приборы учета расхода электроэнергии, воды и газа, благодаря чему смогут тратить меньше времени на рутинные действия по замеру показаний счетчиков.

"Стремительное развитие технологий мобильной связи позволят массово внедрить новейшие стандарты "умного" образования и "умной" медицины, плюс, благодаря сетям 5G будет развиваться беспилотный транспорт", — говорят эксперты.