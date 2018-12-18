Эксперты нашли вирус, разряжающий смартфоны на Android

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Вредоносное программное обеспечение для семейства мобильных операционных систем Android, обнаруженное экспертами в области информационной безопасности из компании Sophos, провоцирует быструю разрядку аккумуляторов смартфонов.

По данным издания Mirror, разряжающий батареи вирус, которому было присвоено название Andr/Clickr-AD, обнаружился в нескольких приложениях, представленных в официальном магазине Google Play.

Устанавливая инфицированные приложения, пользователи получали в нагрузку так называемый кликер — софт, генерирующий переходы по рекламным ссылкам. Работая вне зависимости от того, запущено или нет исходное приложение, кликер быстро садит батарею мобильного девайса.

Эксперты говорят, что кликером было заражено около двух десятков приложений для Android, суммарное число установок которых превысило два миллиона. На данный момент вредоносные приложения удалены из каталога Google Play, но в нем, очевидно, таятся еще сотни и тысячи подобных "сюрпризов".

Защититься от подобных угроз, как отмечают компетентные эксперты, чрезвычайно сложно. Не помогают даже мобильные антивирусы, которые сами нередко содержат разнообразные вредоносы. Единственный вариант, позволяющий чувствовать себя в безопасности — использовать только проверенный софт, и, соответственно, не устанавливать все подряд приложения из Google Play.