Вторник 18 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Twitter удалил выдававшую страну пользователя уязвимость

Twitter удалил выдававшую страну пользователя уязвимость

Вторник, 18 Декабря 2018 09:01
Twitter удалил выдававшую страну пользователя уязвимость Фото из открытых источников

Разработчики популярного микроблогингового сервиса Twitter сообщили об устранении уязвимости, которая использовалась хакерами для похищения некоторых персональных данных пользователей сайта.

 

Речь идет о форме для связи со службой поддержки "Твиттера", определенные манипуляции с которой позволяли узнать телефонный код страны, из которой был зарегистрирован тот или иной аккаунт, а также выяснить, подвергалась ли эта учетная запись блокировке.

 

"Мы инициировали расследование пятнадцатого ноября и уже на следующий день нашли источник проблемы. В данный момент уязвимость, позволявшая раскрывать некоторые персональные данные, исправлена", — говорят представители сервиса.

 

В рамках расследования, которое провели разработчики "Твиттера", была, кроме того, обнаружена подозрительная активность, генерируемая некоторыми пользователями из Китайской Народной Республики и Саудовской Аравии. Информация все еще нуждается в уточнении, но предполагается, что это могут быть хакеры из финансируемых государствами структур.

 

Представители "Твиттера" отмечают, что исправленная уязвимость не позволяла получить номера телефонов пользователей или какие-то другие важные персональные данные — хакеры могли добывать только телефонные коды стран пользователей. Все люди, которых могла затронуть уязвимость, получили специальные уведомления от соцсети.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Twitter
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал итоги голосования в Генассамблее (ГА) ООН по резолюции о милитаризации Крыма и Севастополя. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Сегодня сделан еще…
Бизнесмены предупредили Медведева о росте цен на продукты Бизнесмены предупредили Медведева о росте цен на продукты Ассоциации торговых, производственных и транспортно-логистических компаний ожидают роста цен на товары из-за изменения условий приобретения корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний. Соответствующее письмо они направили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, пишет …
США признали, что бессильны перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая США признали, что бессильны перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая США не обладают возможностями для противодействия гиперзвуковому оружию, которое разрабатывают Россия и Китай. Об этом говорится в докладе Счётной палаты Соединённых Штатов, сообщает Fox News. — Китай и Россия разрабатывают…
Читайте также
В России выпустили телефон с 4 SIM-картами В России выпустили телефон с 4 SIM-картами Отечественная компания "Иной", занимающаяся разработкой бюджетных телефонов, смартфонов и таблетов, выпустила простой кнопочный телефон Inoi 244 Quattro, в который можно установить сразу четыре SIM-карты. Речь идет о довольно доступном аппарате,…
Компания HTC сняла с производства свой последний смартфон Компания HTC сняла с производства свой последний смартфон Тайваньский производитель электроники HTC снял с производства свой актуальный флагманский смартфон U12+ — девайса нет в наличии ни у ритейлеров, ни в официальном онлайн-магазине компании. Этот факт, как считают некоторые…
Создан планшет на российском процессоре, работающий под управлением российской ОС Создан планшет на российском процессоре, работающий под управлением российской ОС Представители компании "Открытая Мобильная Платформа" показали прототип планшета, построенного на базе российского процессора "Мультикор" 1892ВМ14Я. Девайс работает под управлением Sailfish Mobile OS RU. Демонстрация практически готового прототипа — это, по…
Тема дня
Хитрость и тактика: что ждет Израиль от России? Хитрость и тактика: что ждет Израиль от России?

Отношения между Израилем и Россией после трагедии с ИЛ-20 остаются в подвешенном состоянии. Представ...

Фото
Окунитесь в красоту большого барьерного рифа Окунитесь в красоту большого барьерного рифа

Большой Барьерный Риф — пожалуй одна из самых известных природных достопримечательностей Австралии. ...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Настоящая жизнь - это то, что происходит, пока заряжается твой телефон.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Россия нашла, чем ответить на провокации США Россия нашла, чем ответить на провокации США
Действия России, которые больше всего бесят Америку Действия России, которые больше всего бесят Америку
Золото вместо доллара заставляет нервничать США Золото вместо доллара заставляет нервничать США
Великодушный ответ России на украинский запрос Великодушный ответ России на украинский запрос
Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге... Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге...
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.