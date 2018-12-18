Twitter удалил выдававшую страну пользователя уязвимость

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Разработчики популярного микроблогингового сервиса Twitter сообщили об устранении уязвимости, которая использовалась хакерами для похищения некоторых персональных данных пользователей сайта.

Речь идет о форме для связи со службой поддержки "Твиттера", определенные манипуляции с которой позволяли узнать телефонный код страны, из которой был зарегистрирован тот или иной аккаунт, а также выяснить, подвергалась ли эта учетная запись блокировке.

"Мы инициировали расследование пятнадцатого ноября и уже на следующий день нашли источник проблемы. В данный момент уязвимость, позволявшая раскрывать некоторые персональные данные, исправлена", — говорят представители сервиса.

В рамках расследования, которое провели разработчики "Твиттера", была, кроме того, обнаружена подозрительная активность, генерируемая некоторыми пользователями из Китайской Народной Республики и Саудовской Аравии. Информация все еще нуждается в уточнении, но предполагается, что это могут быть хакеры из финансируемых государствами структур.

Представители "Твиттера" отмечают, что исправленная уязвимость не позволяла получить номера телефонов пользователей или какие-то другие важные персональные данные — хакеры могли добывать только телефонные коды стран пользователей. Все люди, которых могла затронуть уязвимость, получили специальные уведомления от соцсети.