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Исаак Калина принял участие в презентации профессии цифрового куратора

Вторник, 18 Декабря 2018 08:42
Исаак Калина принял участие в презентации профессии цифрового куратора Фото из открытых источников

В стенах московского Депобразования в рамках селекторного совещания прошла презентация новой профессии — цифрового куратора. Она была представлена членами российского общества «Знание».

 

Председатель объединения Любовь Духанина в своем выступлении отметила, что в обязанности цифрового куратора войдет консультирование граждан относительно нюансов применения IT и онлайн-сервисов в различных сферах жизни. В то же время такой специалист будет содействовать развитию цифровых компетенций у различных групп населения.

 

В своем выступлении первое лицо Депобразования Исаак Калина поручил рассмотреть возможности применения новой профессии в рамках профобразования школьников, в том числе, с учетом перспективы открытия в учреждения образования IT-классов.

 

По словам министра, сейчас частично функции отчетной профессии выполняют педагоги московских школ, действующих в рамках проекта «Московское долголетие». Они обучают представителей старшего поколения компьютерной грамотности.

 

Как полагает Исаак Калина, профессию цифрового куратора следует считать полезной для общества.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости профессия
Интернет и СМИ
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