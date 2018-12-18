Исаак Калина принял участие в презентации профессии цифрового куратора

В стенах московского Депобразования в рамках селекторного совещания прошла презентация новой профессии — цифрового куратора. Она была представлена членами российского общества «Знание».
Председатель объединения Любовь Духанина в своем выступлении отметила, что в обязанности цифрового куратора войдет консультирование граждан относительно нюансов применения IT и онлайн-сервисов в различных сферах жизни. В то же время такой специалист будет содействовать развитию цифровых компетенций у различных групп населения.
В своем выступлении первое лицо Депобразования Исаак Калина поручил рассмотреть возможности применения новой профессии в рамках профобразования школьников, в том числе, с учетом перспективы открытия в учреждения образования IT-классов.
По словам министра, сейчас частично функции отчетной профессии выполняют педагоги московских школ, действующих в рамках проекта «Московское долголетие». Они обучают представителей старшего поколения компьютерной грамотности.
Как полагает Исаак Калина, профессию цифрового куратора следует считать полезной для общества.
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