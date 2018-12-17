Робот-доставщик KiwiBot выехал на заказ и сгорел

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Печальный инцидент случился в пятницу днём. Во время выполнения поручения, механизированный доставщик пищи загорелся прямо во дворе Калифорнийского университета. Со слов компании разработчиков, причиной возгорания следует считать неполадки в работе батареи.

Студенты - очевидцы данной трагедии решили заснять это видео, а некоторые из них сразу же попытались собственноручно потушить вспыхнувшее пламя, однако их попытки не принесли значительных результатов. Спустя несколько минут им на выручку поспешили охранники из кампуса, которые общими усилиями при помощи огнетушителей потушили пылающего робота.

Через некоторое время студенты решили воздать дань памяти железному курьеру и написать некрологи. Это были сообщении наподобие «Я знал тебя, друг, ты множество раз вовремя привозил мне еду в кампус», «Ты умер за нас, а мы даже не знаем твоего имени». «Покойся с миром, железный брат».

С течением времени всё больше людей узнавали о печальной судьбе бравого курьера. Данная трагедия никого не оставила равнодушным. На место гибели робота стали приносить зажжённые свечи и цветы.