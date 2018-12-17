Смартфоны на Android провалили тест по безопасности

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Отказ от дактилоскопических сенсоров в пользу систем распознавания лиц — это явно преждевременное решение производителей смартфонов. Такой вывод сделали редакторы издания Forbes, обманувшие Android-смартфоны при помощи копии человеческой головы, распечатанной на 3D-принтере.

В интересном тесте участвовали не какие-нибудь детища сомнительных китайских брендов, как можно предположить, а вполне себе флагманские устройства — Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note8, LG G7 ThinQ и OnePlus 6.

Все четыре смартфона, как выяснилось, довольно легко "взломать" при помощи муляжа головы, изготовленного благодаря технологиям 3D-печати. Специалисты Forbes сделали копию головы одного из редакторов издания, и обманули с ее помощью "умные" системы анализа лица. Да-да, те самые системы, производители которых уверяют, что подобные трюки невозможны.

Справедливости ради стоит отметить, что трюк не сработал со смартфоном Apple iPhone Х. Но поспешим расстроить адептов "яблочного" культа — систему Face ID айфона, как показал подобный эксперимент, осуществленный еще в прошлом году, можно обмануть примерно таким же образом. Достаточно надеть на себя маску, на которой наклеены фотографии глаз и губ владельца смартфона.

На самом деле, "взломать" Face ID (и все подобные системы) можно даже еще более простым способом, доступным, например, полиции — полицейскому достаточно просто взять ваш смартфон и показать девайсу ваше лицо.