Водонепроницаемый iPhone спас туристов в открытом море

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Водонепроницаемость, появившаяся у относительно новых моделей смартфона Apple iPhone, спасла жизни нескольких американских туристов, попавших в беду в Японии.

О пережитых событиях, которые едва не стали трагическими, рассказала непосредственная их участница Рэйчел Нилл, появившаяся в эфире The Today Show.

По словам женщины, лодка, которую она с друзьями арендовала во время путешествия в Японию, попала в шторм и перевернулась, когда туристы хотели посетить небольшой остров, расположенный у берегов Окинавы. Пассажиры лодки, соответственно, оказались в воде.

На туристах были спасательные жилеты, однако средств связи, необходимых для вызова спасателей, не оказалось ни у кого кроме Рэйчел — все смартфоны намокли и перестали работать, а айфон Рэйчел продемонстрировал сопротивляемость воде и сохранил работоспособность.

Нет, на девайсе не было какого-то специального чехла — речь идет о защищенном от воды айфоне. Конкретная модель устройства не называется, но если учесть тот факт, что защита от воды появилась в смартфонах Apple iPhone начиная с "семерки", то вариантов не так много.

В общем, отказ от 3.5-миллиметрового порта для наушников, на который пошла корпорация Apple ради того, чтобы сделать новые айфоны водонепроницаемыми, уже не выглядит чем-то невероятно непрактичным — наушники в конце концов стали беспроводными, а защита от воды, как видим, оказалась полезной штукой.