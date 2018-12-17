С 1 января 2019 Steam не будет работать на старых Mac

Недавно интернет-магазином игр Steam была оглашена новость, что с начала наступающего года прекратится поддержка таких версий MacO, как 10.7 (Lion), 10.8 (Mountain Lion), а также 10.9 (Mavericks) и 10.10 (Yosemite).
Причиной этому послужило то, что новейшие функции данного магазина полагаются на встроенную версию Google Chrome, которая больше не функционирует в старых версиях MacOs. Ещё одним поводом стал тот факт, что в версиях macOS 10.11 (El Capitan) и выше находятся используемые функции системы и обновления безопасности, отсутствующие в предыдущих версиях.
Нововведения вступят в полную силу с 1 января нового года. Для продолжения прохождения игр пользователям вышеперечисленных операционных систем будет необходимо обновлять их до более новой версии.
Самой «начальной» необходимой версией будет macOS 10.11 (El Capitan).
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