Геймер создал инновационный нарукавник для снятия усталости мышц

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Инновационный компрессионный тефлоновый нарукавник, предназначенный для фанатичных геймеров и киберспортсменов, был создан, что называется, "игроком для игроков", поэтому представляет собой очень продуманную вещь.

Усовершенствованием эксклюзивного нарукавника и серийным производством аксессуара занимается компания Flashe. Финальный вариант нарукавника, соответственно, называется Flashe Gaming Glove. Посмотреть на него на видео можно ниже на странице.

Если вы до сих пор играете без уникального компрессионного нарукавника Flashe Gaming Glove — то... ну, в общем, зря вы это, потому что с нарукавником можно испытать принципиально новый игровой опыт, который без нарукавника, как вы уже догадались, недоступен от слова полностью.

"Нарукавник предназначен для правой руки геймера. Вы просто надеваете наш супер-аксессуар на свою усталую геймерскую конечность и испытываете невероятный прилив сил и энергии, позволяющий побеждать даже в самых горячих сетевых сражениях. Все благодаря уникальной подкладке из тефлона, который служит прокладкой между рукой и столом. Тефлон позволяет вашей руке свободно скользить по столу, и ваше запястье в итоге устает гораздо в меньшей степени", — рассказывают представители Flashe.

Автор изобретения — геймер Dodde, который получил страшную травму (какую — лучше не знать) играя в компьютерную игру четыре года назад.