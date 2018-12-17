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Калифорния перейдет исключительно на электрические автобусы к 2040 году

Понедельник, 17 Декабря 2018 09:45
Калифорния перейдет исключительно на электрические автобусы к 2040 году Фото из открытых источников

Власти американского штата Калифорния пообещали начать закупать исключительно электрические автобусы в 2029 году, и к 2040 году полностью отказаться от использования общественного транспорта с двигателями внутреннего сгорания.

 

Этот шаг, как отмечает Мэри Николс из Калифорнийского совета по воздуху и ресурсам, поможет сократить выбросы парниковых газов, угрожающие земной атмосфере.

 

"Глобальное потепление, подогреваемое выбросами парниковых газов, может нанести чудовищный ущерб природе, человеку и экономике, поэтому наша задача — бороться с этим масштабным явлением всеми доступными средствами", — говорят представители властей Калифорнии.

 

Инициатива Калифорнии выглядит, безусловно, впечатляюще, но вряд ли человечеству удастся снизить выбросы парниковых газов, пока на планете действуют огромные по своим масштабам вредные производства. И даже если отказаться от этих самых производств, то никуда не денется, например, животноводство, из-за которого атмосфера пополняется внушительным объемом метана (парниковый газ).

 

В общем, не следует думать, будто электрические автобусы в Калифорнии смогут решить глобальные экологические проблемы. Единственные проблемы, которые они могут решить — это проблемы производителей электрического транспорта, которые пытаются продвигать свою продукцию всеми возможными способами. Способ, предполагающий давление на "экологические чувства" — один из самых действенных.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости автобусы
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