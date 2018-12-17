Калифорния перейдет исключительно на электрические автобусы к 2040 году

Власти американского штата Калифорния пообещали начать закупать исключительно электрические автобусы в 2029 году, и к 2040 году полностью отказаться от использования общественного транспорта с двигателями внутреннего сгорания.
Этот шаг, как отмечает Мэри Николс из Калифорнийского совета по воздуху и ресурсам, поможет сократить выбросы парниковых газов, угрожающие земной атмосфере.
"Глобальное потепление, подогреваемое выбросами парниковых газов, может нанести чудовищный ущерб природе, человеку и экономике, поэтому наша задача — бороться с этим масштабным явлением всеми доступными средствами", — говорят представители властей Калифорнии.
Инициатива Калифорнии выглядит, безусловно, впечатляюще, но вряд ли человечеству удастся снизить выбросы парниковых газов, пока на планете действуют огромные по своим масштабам вредные производства. И даже если отказаться от этих самых производств, то никуда не денется, например, животноводство, из-за которого атмосфера пополняется внушительным объемом метана (парниковый газ).
В общем, не следует думать, будто электрические автобусы в Калифорнии смогут решить глобальные экологические проблемы. Единственные проблемы, которые они могут решить — это проблемы производителей электрического транспорта, которые пытаются продвигать свою продукцию всеми возможными способами. Способ, предполагающий давление на "экологические чувства" — один из самых действенных.
Сегодня, когда столица Франции корчится в муках массовых беспорядков и сопутствующих таковым побоищ ...
Большой Барьерный Риф — пожалуй одна из самых известных природных достопримечательностей Австралии. ...
"За что купил, за то и продаю", - сказал старый еврей ... И зарыдал.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.