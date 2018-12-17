Названы характеристики и цена нового смартфона Xiaomi Mi 9

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Китайских производитель гаджетов Xiaomi работает над новым флагманским смартфоном, который продолжит линейку Mi — речь идет о девайсе под названием Xiaomi Mi 9. Официальный анонс устройства состоится только весной, однако в распоряжении инсайдеров уже сейчас есть характеристики и цена Mi 9.

Как сообщают китайские тематические издания, Xiaomi Mi 9 получит большой (6.21") и яркий дисплей, выполненный по технологии Super AMOLED. Экран, разрешение которого будет соответствовать стандарту Full HD+, оснащен подэкранным сенсором отпечатков пальцев.

"Железная" основа грядущего флагмана — топовая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855, предполагающая возможность работы в мобильных сетях пятого поколения. Пока что, правда, неизвестно, сможет ли Xiaomi Mi 9 подключаться к сетям 5G.

Основная камера Mi 9 — тройная (20 Мп + 20 Мп + 12 Мп). Поддерживается программное размытие заднего плана, плюс, имеется пятикратный гибридный зум. В качестве селфи-камеры применен 20 Мп датчик.

Есть Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi 802.11ac, USB Type-C, VoLTE, NFC A-GPS и GLONASS, а также поддержка технологии быстрой беспроводной зарядки Qi.

Девайс будет продаваться в нескольких версиях, различающихся объемом оперативной и постоянной памяти. Стартовая стоимость версии на 6/128 ГБ составит четыреста двадцать долларов США. Следует учитывать, что речь идет о цене аппарата в Китае, то есть, в РФ он будет несколько дороже.