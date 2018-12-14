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В США доставку продуктов поручат глазастому роботу-курьеру

Пятница, 14 Декабря 2018 14:38
В США доставку продуктов поручат глазастому роботу-курьеру Фото из открытых источников

Базирующаяся в США логистическая компания Postmates продемонстрировала прототип своего робота-курьера Serve. Машина представляет собой тележку на колесах, способную преодолевать сорок восемь километров пути с загрузкой в двадцать два килограмма.

 

Робот, как хвастаются его создатели, получился весьма "глазастым" — его продвинутое компьютерное зрение реализовано на основе лидаров и камер, встроенных в тележку.

 

Роботы для доставки товаров — это, по словам представителей Postmates, довольно перспективная область технологий, которая особенно стремительно развивается в последние пару лет. Беспилотные авто, летающие дроны, колесные роботы — инженеры идут разными путями, но задача у всех подобных машин одна — быстро, дешево и безопасно доставлять товары.

 

Инженеры Postmates не стали изобретать велосипед и использовали проверенную вычислительную платформу NVIDIA Xavier в качестве основы для искусственного интеллекта робота. Анализируя мир при помощи своих камер и лидаров, а затем обрабатывая данные решением от NVIDIA, робот Serve демонстрирует автономность, в целом недостаточную для самостоятельно доставки грузов, однако вполне достаточную для того, чтобы помогать живым курьерам компании.

 

"Роботы Serve будут следовать за нашими курьерами, перевозя тяжелые грузы. Возможно и автономное применение (например — в самые загруженные периоды), но в таких случаях за роботами обязательно будут присматривать операторы", — поясняют в компании.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости робот
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