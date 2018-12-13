Токио готовится принять искусственный "метеоритный удар"

Фото из открытых источников

По данным информационного портала «Общественный контроль», в Японии научные исследователи изобрели космический аппарат, позволяющий создать ощущение падающих звёзд.

Этот спутник планируется запустить примерно через год. Основателем этого проекта стала компания Ale Сo в Японии, занимающаяся разработкой звездопадов. Также компания Ale Co нашла поддержку некоторых университетов Японии. Размеры космического аппарата по ширине достигнут шестьдесят сантиметров, высота спутника составит восемьдесят сантиметров, а вот вес спутника будет примерно 65 килограмм.

Первый запуск искусственного космического аппарата планируется на середину января 2020 года. Внутри конструкции находятся четыре сотни шариков из металла, которые затем применят для имитирования звездопада. Это мероприятие обещает быть увлекательным и интересным для людей во всём мире.

По некоторым данным Нью-Информ государственная корпорация по космической деятельности «РосКосмос» планировала запустить искусственные спутники фиксирующие пуски ракет и способные снимать космические аппараты на расстоянии до 500 километров.