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Американцам предложили 100 тыл долларов за отказ от смартфона на год

Четверг, 13 Декабря 2018 15:15
Американцам предложили 100 тыл долларов за отказ от смартфона на год Фото из открытых источников

Американский производитель напитков Vitaminwater (дочерняя структура The Coca-Cola Company) объявил о начале конкурса, участникам которого необходимо отказаться от смартфона на год. Победитель конкурса, как сообщает издание Fortune, получит сто тысяч долларов.

 

Но что такое какие-то жалкие сто тысяч американских долларов в сравнении с преодолением зависимости от смартфонов, от которой страдает большая часть современных людей? Правильно — ничего, поэтому главное не победа, а участие — отмечают представители Vitaminwater.

 

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо опубликовать специальную заявку в социальных сетях, в которой объяснить, в чем заключаются причины отказа от гаджетов.

 

Да, отказаться предстоит не только от смартфонов, но и от цифровых гаджетов вообще. Что конкретно к ним относится — нужно уточнять у организаторов конкурса. Жителям России, впрочем, суетиться не стоит, так как конкурс рассчитан исключительно на граждан Соединенных Штатов Америки.

 

Ученые, тем временем, не устают предупреждать об опасности зависимости от гаджетов, которая уже приняла глобальный характер.

 

Проблема особенно сильно угрожает подрастающему поколению, которое живет с гаджетами с самого рождения. Какими последствиями это аукнется в отдаленном будущем — неизвестно даже приблизительно, но в том, что эти последствия будут, ученые не сомневаются.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфоны
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