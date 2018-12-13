Opera запустила первый блокчейн-браузер

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Компания Opera сообщает о релизе своего первого мобильного блокчейн-браузера, предназначенного для работы с криптовалютами в децентрализованных сетях. Новость о релизе прозвучала в рамках конференции Hard Fork Decentralized, которая проходит в эти дни в Лондоне.

Ключевые фишки нового мобильного браузера от Opera — встроенный кошелек для криптовалют, а также поддержка стандартов Web 3.0, связанных с децентрализацией.

"Мобильный браузер Opera для семейства операционных систем Android поддерживает протокол Ethereum, позволяющий создавать умные контракты и осуществлять криптовалютные транзакции. Разработчики получили возможность создавать так называемые Dapps — то есть, приложения, основанные не децентрализованных решениях. Мы надеемся на то, что выпуск браузера укорит внедрение технологий Web 3.0 и сделает Интернет по-настоящему децентрализованным", — заявил Чарльз Хэмел, глава проекта Opera Crypto.

Для того, чтобы получить доступ к технологиям Web 3.0, пользователям нового браузера Opera необходимо приобрести некоторое количество криптовалюты Ethereum и хранить ее во встроенном в приложение кошельке. Функции, связанные с Dapps, появятся, при этом, непосредственно в интерфейсе кошелька.

В 2019 году Opera будет внедрять поддержку Web 3.0 в десктопную версию своего браузера, доступную на платформах Microsoft Windows, Apple Mac и Linux.