Инсайдер: Samsung Galaxy S10 начнет продаваться 8 марта, топовая версия смартфона оценена в $1765

Фото из открытых источников

Смартфоны семейства Samsung Galaxy S10 все еще не анонсированы официально, однако в интернет утекло уже довольно много данных о грядущих флагманских девайсах. Появилась, в частности, информация о дате старта продаж Galaxy S10, а также о стоимости устройств.

Благодаря "сливу" от британского ритейлера Gizmodo UK известно, что "бюджетная" версия смартфона, девайс Galaxy S10 Lite, получит 5.8-дюймовый дисплей и сто двадцать восемь гигабайт флеш-памяти, а его стоимость составит восемьсот пятьдесят долларов США. Это примерно столько же, сколько стоил Galaxy S9 в начале продаж.

Стандартная версия S10 (просто Galaxy S10) будет оборудована 6.1-дюймовым экраном, а объем ее накопителя составит 128 или 512 гигабайт. Стоимость устройства, в зависимости от вместительности накопителя, составит 1000 или 1250 долларов.

Наиболее интересной выглядит топовая версия S10 — устройство под названием Galaxy S10+. Смартфон получит большой 6.4-дюймовый экран, а также целых шесть камер. 128-ГБ версия Samsung Galaxy S10+ обойдется "всего" в 1130 долларов, зато вариант с внушительным терабайтом памяти будет стоить 1760 долларов.

Эксперты говорят, что если наблюдаемая тенденция увеличения стоимости топовых смартфонов продолжится, то совсем скоро никого нельзя будет удивить флагманскими смартфонами за 2000 долларов (в России, кстати, максимально заряженный S10+ как раз и будет стоить не менее $2000).

Официальная презентация серии смартфонов Galaxy S10 состоится двадцатого февраля 2019-го года, в рамках выставки MWC. Старт продаж S10 запланирован на восьмое марта.