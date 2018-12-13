AnTuTu составил рейтинг самых производительных Android-смартфонов

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Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu представили очередной рейтинг самых быстрых смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android. Первые три позиции топа занимают девайсы серии Huawei Mate 20.

Смартфоны Mate 20 от китайского производителя электроники Huawei, напомним, основаны на фирменной однокристальной системе Kirin 980, которая, как видно, оказалось самой мощной в Android-экосистеме.

Самый производительный представитель семейства Huawei Mate 20 — модель с индексом Pro, набрала в тесте AnTuTu 305.5 тысяч баллов. Вторую строку занял базовый Mate 20, у которого 304.3 тысячи баллов, а на третьем месте обосновался Mate 20 X — у него 301.6 тысяч "попугаев".

Смартфон Asus ROG Phone, который в рейтинге AnTuTu за октябрь был на втором месте, сместился на четвертую позицию, набрав 297 тысяч баллов. На пятом и шестом местах — OnePlus 6T (295.2 тысяч баллов) и OnePlus 6 (293.7 тысячи баллов)

В десятку вошли устройства Xiaomi Mi Black Shark, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi MIX 2S и Meizu 16th, которые набрали от 291 до 286 тысяч баллов.

Все представленные в рейтинге смартфоны, кроме девайсов от Huawei, работают на однокристальной системе Snapdragon 845, которая еще недавно могла похвастаться статусом топового продукта Qualcomm, но теперь будет заменена процессором Snapdragon 855. Первые устройства на его основе, впрочем, появятся только к лету 2019-го.