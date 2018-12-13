Четверг 13 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» AnTuTu составил рейтинг самых производительных Android-смартфонов

AnTuTu составил рейтинг самых производительных Android-смартфонов

Четверг, 13 Декабря 2018 08:43
AnTuTu составил рейтинг самых производительных Android-смартфонов Фото из открытых источников

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu представили очередной рейтинг самых быстрых смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android. Первые три позиции топа занимают девайсы серии Huawei Mate 20.

 

Смартфоны Mate 20 от китайского производителя электроники Huawei, напомним, основаны на фирменной однокристальной системе Kirin 980, которая, как видно, оказалось самой мощной в Android-экосистеме.

 

Самый производительный представитель семейства Huawei Mate 20 — модель с индексом Pro, набрала в тесте AnTuTu 305.5 тысяч баллов. Вторую строку занял базовый Mate 20, у которого 304.3 тысячи баллов, а на третьем месте обосновался Mate 20 X — у него 301.6 тысяч "попугаев".

 

Смартфон Asus ROG Phone, который в рейтинге AnTuTu за октябрь был на втором месте, сместился на четвертую позицию, набрав 297 тысяч баллов. На пятом и шестом местах — OnePlus 6T (295.2 тысяч баллов) и OnePlus 6 (293.7 тысячи баллов)

 

В десятку вошли устройства Xiaomi Mi Black Shark, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi MIX 2S и Meizu 16th, которые набрали от 291 до 286 тысяч баллов.

 

Все представленные в рейтинге смартфоны, кроме девайсов от Huawei, работают на однокристальной системе Snapdragon 845, которая еще недавно могла похвастаться статусом топового продукта Qualcomm, но теперь будет заменена процессором Snapdragon 855. Первые устройства на его основе, впрочем, появятся только к лету 2019-го.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфоны
Главное за сутки
В Анкаре сошёл с рельсов скоростной поезд В Анкаре сошёл с рельсов скоростной поезд Чрезвычайное происшествие в Турции — два вагона скоростного поезда, курсировавшего по маршруту Анкара — Конья, сошли с рельсов сегодня утром. В результате инцидента есть пострадавшие, их число выясняется. По информации…
Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2» Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2» Европейский парламент выступил за прекращение реализации проекта трубопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в принятой в среду резолюции Европейского парламента по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС…
ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) заявила о введении моратория на внесение изменений и поправок в правила дорожного движения (ПДД). Об этом заявил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД…
Читайте также
Аккумуляторы нового типа позволят заряжать телефон раз в неделю Аккумуляторы нового типа позволят заряжать телефон раз в неделю Фторидные аккумуляторные батареи, перспективы применения которых в мобильной электронике изучили ученые из США, позволят заряжать смартфон не чаще, чем раз в неделю. Такой вывод был представлен в статье, которая появилась…
Создан планшет на российском процессоре, работающий под управлением российской ОС Создан планшет на российском процессоре, работающий под управлением российской ОС Представители компании "Открытая Мобильная Платформа" показали прототип планшета, построенного на базе российского процессора "Мультикор" 1892ВМ14Я. Девайс работает под управлением Sailfish Mobile OS RU. Демонстрация практически готового прототипа — это, по…
HONOR представила три инновационные технологии для смартфонов HONOR представила три инновационные технологии для смартфонов Бренд HONOR на своей ежегодной международной пресс-конференции в H Queen’s в Гонконге объявил о запуске трех новых технологий. Вслед за успехом GPU Turbo HONOR представил сразу несколько инноваций для смартфонов…
Тема дня
Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге... Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге...

Состоявшееся 12 декабря заседание европейского парламента стало прямо-таки рекордным по своему антир...

Фото
Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии

Подземные воды, протекавшие через известняковые породы на протяжении тысячелетий, сформировали траве...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Чубайс посетовал на неблагодарный народ. Народ рад бы его поблагодарить, но Росгвардия мешает.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Ученые узнали, как гекконы бегают по воде Ученые узнали, как гекконы бегают по воде
Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу
Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины
"Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками? "Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками?
Аккумуляторы нового типа позволят заряжать телефон раз в неделю Аккумуляторы нового типа позволят заряжать телефон раз в неделю
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.