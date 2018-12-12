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Названы самые крутые девайсы 2018 года

Среда, 12 Декабря 2018 14:23
Названы самые крутые девайсы 2018 года Фото из открытых источников

В 2018 году на рынке появилось достаточно много интересных высокотехнологичных гаджетов, поэтому эксперты издания "ПолитЭксперт" решили составить перечень заслуживающих внимания новинок.

 

Не так давно компания DJI представила портативную камеру Osmo Pocket, основной фишкой которой является встроенный трехосевой стабилизатор. Девайс, стоимость которого составляет три с половиной сотни долларов, не оставит равнодушными людей, увлекающихся съемкой видео (например — видеоблогеров), так как его технические спецификации действительно приятно удивляют.

 

Компания Razer выпустила интересный лэптоп Project Linda, предназначенный для работы в связке со смартфоном Razer Phone. Речь идет о реализации концепции, подобной той, которую ранее осваивала компания Asus со своим PadFone — смартфон вставляется в ноутбук и образует устройство, при помощи которого можно потреблять контент с другим уровнем комфорта. 13.3-дюймовый Project Linda оснащен довольно неплохим 120-герцовым экраном с разрешением QHD.

 

Любителям цифрового фото стоит присмотреться к Nikon Coolpix P1000 — это единственная на рынке камера, обеспечивающая 125-кратный зум. И речь идет не о каком-нибудь цифровом зуме, как можно было бы предположить, а о настоящем оптическом. Эквивалентное фокусное расстояние в 3000 мм позволит вам фотографировать объекты, удаленные на километры.

 

Людям, интересующимся дронами, можно посоветовать DJI Mavic Air — это идеальное решение для видеосъемки обладает весьма неплохой для своего класса камерой, а также демонстрирует отличную автономность.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Девайсы
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