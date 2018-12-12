Среда 12 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» В России создали гибрид iPhone XS и Apple Watch 4

В России создали гибрид iPhone XS и Apple Watch 4

Среда, 12 Декабря 2018 12:59
В России создали гибрид iPhone XS и Apple Watch 4 Фото из открытых источников

Российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar представил коллекцию дизайнов для iPhone XS, вдохновленную часовым искусством. На корпусе одной из моделей размещены часы Apple Watch 4 (смотрите видео ниже). Подробнее - в материале Planet Today.

 

Коллекция Caviar Swiss Dreams вдохновлена искусством создания наручных часов и базируется на использовании важных и узнаваемых образов и элементов, отсылающих нас к миру точности и изящества часовых механизмов, родиной которых традиционно является Швейцария.

 

Наследие Швейцарии

 

Дизайнеры Caviar, будучи неравнодушными к творениям часовых гениев, вдохновлялись знаменитыми шедеврами выдающихся Швейцарских мануфактур и соединили воедино представителей разных миров — современный смартфон и вековые традиции создания наручных часов.

 

Мастера интерпретировали в образах смартфонов дизайны часовых браслетов и ремешков и даже узоры гильоширования, нанесенные на циферблаты, благодаря чему iPhone XS приобрел черты знаменитых часов и могут выступать в роли их компаньонов.

 

Знатоки часового искусства «услышат» в облике Swiss Dreams Brown Leather характерные элегантные ноты классических часов Breguet, дизайн Swiss Dreams Bracelet Black напомнит о моделях Hublot Big Bang «взорвавших» часовой мир своей харизмой, а Swiss Dreams Bracelet Gold воздает дань уважения роскошным Rolex.

 

Apple Watch на корпусе iPhone

 

Самый необыный экземпляр в серии и вовсе представляет собой оригинальный симбиоз iPhone XS и часов Apple Watch Series 4.

 

Идея создания этого дизайна выросла из индивидуального заказа, поступившего от клиента бренда, пожелавшего соединить в одно устройство любимый смартфон и умные часы Apple Watch.

 

Экстраординарный дизайн, созданный в Caviar в ответ на этот запрос, и воплощенный на корпусе смартфона, являет собой изображение земного шара, буквально, опоясанного часами Apple Watch, что символизирует стремительное триумфальное шествие новых технологий по планете и завоевание ими признания даже в таких традиционных сферах как, часовое мастерство! Золотистый браслет миланского плетения пролегает через весь корпус смартфона, а ближе к его нижней части расположен корпус самих часов, который можно легко вынимать и вставлять в конструкцию.

 

Комментарии

 

«Заказ нашего клиента натолкнула нас на интересную мысль — ведь и правда — часы — это традиционный и горячо любимый аксессуар мужчин, более того — это самый красноречивый элемент стиля, поэтому перенеся лучшее из часового мира в мир роскошных смартфонов, мы получили уникальный результат!» — рассказывают о новинке в Caviar.

 

Стоимость на модели в коллекции Swiss Dreams начинается от 274 000 руб. А модель с часами Apple Watch имеет ценник в 1 400 000 руб.

Яндекс.Дзен

Swiss Dreams - все лучшее из мира часового искусства

Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости IPhone
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге. Что нужно знать Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге. Что нужно знать На рождественском рынке в центре Страсбурга неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим. По данным СМИ, в городе введен экстренный план, действующий в случае терактов. Что произошло Вооруженный огнестрельным оружием мужчина…
Российские космонавты вернулись на МКС после вскрытия обшивки «Союза МС-09» Российские космонавты вернулись на МКС после вскрытия обшивки «Союза МС-09» «Роскосмос» передаст следственным органам образцы обшивки космического корабля «Союз МС-09», на котором в конце августа обнаружили отверстие. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Образцы будут возвращены на Землю…
Цена европейского газа для Украины установила рекорд Цена европейского газа для Украины установила рекорд Средняя цена импортного природного газа для Украины в ноябре 2018 года составила 9471,92 гривны, или около $340, за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Министерство экономического…
Читайте также
Аккумуляторы нового типа позволят заряжать телефон раз в неделю Аккумуляторы нового типа позволят заряжать телефон раз в неделю Фторидные аккумуляторные батареи, перспективы применения которых в мобильной электронике изучили ученые из США, позволят заряжать смартфон не чаще, чем раз в неделю. Такой вывод был представлен в статье, которая появилась…
Создан планшет на российском процессоре, работающий под управлением российской ОС Создан планшет на российском процессоре, работающий под управлением российской ОС Представители компании "Открытая Мобильная Платформа" показали прототип планшета, построенного на базе российского процессора "Мультикор" 1892ВМ14Я. Девайс работает под управлением Sailfish Mobile OS RU. Демонстрация практически готового прототипа — это, по…
HONOR представила три инновационные технологии для смартфонов HONOR представила три инновационные технологии для смартфонов Бренд HONOR на своей ежегодной международной пресс-конференции в H Queen’s в Гонконге объявил о запуске трех новых технологий. Вслед за успехом GPU Turbo HONOR представил сразу несколько инноваций для смартфонов…
Тема дня
Америка собирается напасть на Китай? Америка собирается напасть на Китай?

Вчера в ответ на арест в Канаде финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу (слева) в Китае был задерж...

Фото
Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии

Подземные воды, протекавшие через известняковые породы на протяжении тысячелетий, сформировали траве...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Как налоги платить, так это из любой точки страны, а как в садике место получить, так это по прописке.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Ученые узнали, как гекконы бегают по воде Ученые узнали, как гекконы бегают по воде
Путин завоюет мир - потому, что знает географию! Путин завоюет мир - потому, что знает географию!
Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу
"Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками? "Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками?
Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.