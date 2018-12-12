В России создали гибрид iPhone XS и Apple Watch 4

Фото из открытых источников

Российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar представил коллекцию дизайнов для iPhone XS, вдохновленную часовым искусством. На корпусе одной из моделей размещены часы Apple Watch 4 (смотрите видео ниже). Подробнее - в материале Planet Today.

Коллекция Caviar Swiss Dreams вдохновлена искусством создания наручных часов и базируется на использовании важных и узнаваемых образов и элементов, отсылающих нас к миру точности и изящества часовых механизмов, родиной которых традиционно является Швейцария.

Наследие Швейцарии

Дизайнеры Caviar, будучи неравнодушными к творениям часовых гениев, вдохновлялись знаменитыми шедеврами выдающихся Швейцарских мануфактур и соединили воедино представителей разных миров — современный смартфон и вековые традиции создания наручных часов.

Мастера интерпретировали в образах смартфонов дизайны часовых браслетов и ремешков и даже узоры гильоширования, нанесенные на циферблаты, благодаря чему iPhone XS приобрел черты знаменитых часов и могут выступать в роли их компаньонов.

Знатоки часового искусства «услышат» в облике Swiss Dreams Brown Leather характерные элегантные ноты классических часов Breguet, дизайн Swiss Dreams Bracelet Black напомнит о моделях Hublot Big Bang «взорвавших» часовой мир своей харизмой, а Swiss Dreams Bracelet Gold воздает дань уважения роскошным Rolex.

Apple Watch на корпусе iPhone

Самый необыный экземпляр в серии и вовсе представляет собой оригинальный симбиоз iPhone XS и часов Apple Watch Series 4.

Идея создания этого дизайна выросла из индивидуального заказа, поступившего от клиента бренда, пожелавшего соединить в одно устройство любимый смартфон и умные часы Apple Watch.

Экстраординарный дизайн, созданный в Caviar в ответ на этот запрос, и воплощенный на корпусе смартфона, являет собой изображение земного шара, буквально, опоясанного часами Apple Watch, что символизирует стремительное триумфальное шествие новых технологий по планете и завоевание ими признания даже в таких традиционных сферах как, часовое мастерство! Золотистый браслет миланского плетения пролегает через весь корпус смартфона, а ближе к его нижней части расположен корпус самих часов, который можно легко вынимать и вставлять в конструкцию.

Комментарии

«Заказ нашего клиента натолкнула нас на интересную мысль — ведь и правда — часы — это традиционный и горячо любимый аксессуар мужчин, более того — это самый красноречивый элемент стиля, поэтому перенеся лучшее из часового мира в мир роскошных смартфонов, мы получили уникальный результат!» — рассказывают о новинке в Caviar.

Стоимость на модели в коллекции Swiss Dreams начинается от 274 000 руб. А модель с часами Apple Watch имеет ценник в 1 400 000 руб.