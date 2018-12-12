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Instagram запустит специальный профиль для блогеров

Среда, 12 Декабря 2018 11:58
Instagram запустит специальный профиль для блогеров Фото из открытых источников

Разработчики социальной сети Instagram сообщают о появлении специального функционала, предназначенного для владельцев популярных аккаунтов. Теперь инста-блогеры с большим количеством подписчиков (это, как правило, знаменитости) смогут управлять своими учетными записями с новой степенью комфорта.

 

Популярные инстаграмеры, в частности, смогут настраивать доступ к своим личным сообщениям, а также получат более детальную статистику своих страниц.

 

О появлении в "Инстаграме" профилей с особой функциональностью сообщает зарубежное издание The Hollywood Reporter, по данным которого, новые фишки пока что находятся в режиме закрытого тестирования. Когда конкретно в соцсети появятся профили для знаменитостей — не известно, но предполагается, что это произойдет уже в начале следующего года.

 

"Владельцы популярных Instagram-страниц смогут открывать доступ к Direct messages только для определенных лиц, то есть, теперь вы не сможете написать какой-нибудь условной Тейлор Свифт о том, как вы ее любите. В этом был свой фан, так что определенная часть инстаграмеров может расстроиться", — пишет THR.

 

Аккаунты для популярных блогеров, кроме того, будут комплектоваться более продвинутыми инструментами для отслеживания статистики.

 

Ранее в соцсети "Инстаграм" появились голосовые сообщения, так что люди, предпочитающие этот специфический способ коммуникации, могут ликовать.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Instagram
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