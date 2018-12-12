В "Яндекс.Картах" обнаружились иностранные военные объекты

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Около трех сотен военных объектов, принадлежащих вооруженным силам Израиля и Турции, нашел в картографическом сервисе "Яндекс.Карты" Мэтт Корда из Федерации американских ученых (FAS). О неожиданном открытии сообщает офсайт организации.

Изучая местность при помощи сервиса "Яндекс.Карты", Корда обнаружил "замыленные" участки на территории некоторых государств. Очевидно, что "замыливанию" подвергаются в первую очередь военные объекты, и именно благодаря размытости их довольно легко обнаружить на картах.

"Вряд ли это было сделано специально, но создатели российского картографического сервиса раскрыли местоположение секретных военных объектов Турции и Израиля, а также координаты баз НАТО. Последних на картах "Яндекса" как минимум две — это командование союзных сил в Измире, а также авиабаза Инджирлик, где хранится внушительный ядерный арсенал США", — говорит Корда.

Исследователь сравнил участки местности, на которых обнаружились военные объекты, в сервисах "Яндекс.Карты" и Google Maps. Как и предполагалось, американский сервис не позволяет столь же легко обнаруживать секретные объекты.

Интересно, что "Яндекс.Карты" не "замыливают" российские военные объекты — например, базы ядерных субмарин, стартовые площадки для ракет, а также военные базы стратегического значения.

Сотрудник FAS предположил, что "замылить" военную инфраструктуру потребовали власти Турции и Израиля, однако эта мера наоборот привлекает лишнее внимание к секретным объектам.