Среда 12 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» В "Яндекс.Картах" обнаружились иностранные военные объекты

В "Яндекс.Картах" обнаружились иностранные военные объекты

Среда, 12 Декабря 2018 10:45
В &quot;Яндекс.Картах&quot; обнаружились иностранные военные объекты Фото из открытых источников

Около трех сотен военных объектов, принадлежащих вооруженным силам Израиля и Турции, нашел в картографическом сервисе "Яндекс.Карты" Мэтт Корда из Федерации американских ученых (FAS). О неожиданном открытии сообщает офсайт организации.

 

Изучая местность при помощи сервиса "Яндекс.Карты", Корда обнаружил "замыленные" участки на территории некоторых государств. Очевидно, что "замыливанию" подвергаются в первую очередь военные объекты, и именно благодаря размытости их довольно легко обнаружить на картах.

 

"Вряд ли это было сделано специально, но создатели российского картографического сервиса раскрыли местоположение секретных военных объектов Турции и Израиля, а также координаты баз НАТО. Последних на картах "Яндекса" как минимум две — это командование союзных сил в Измире, а также авиабаза Инджирлик, где хранится внушительный ядерный арсенал США", — говорит Корда.

 

Исследователь сравнил участки местности, на которых обнаружились военные объекты, в сервисах "Яндекс.Карты" и Google Maps. Как и предполагалось, американский сервис не позволяет столь же легко обнаруживать секретные объекты.

 

Интересно, что "Яндекс.Карты" не "замыливают" российские военные объекты — например, базы ядерных субмарин, стартовые площадки для ракет, а также военные базы стратегического значения.

 

Сотрудник FAS предположил, что "замылить" военную инфраструктуру потребовали власти Турции и Израиля, однако эта мера наоборот привлекает лишнее внимание к секретным объектам.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости ЯндексКарты
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге. Что нужно знать Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге. Что нужно знать На рождественском рынке в центре Страсбурга неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим. По данным СМИ, в городе введен экстренный план, действующий в случае терактов. Что произошло Вооруженный огнестрельным оружием мужчина…
Российские космонавты вернулись на МКС после вскрытия обшивки «Союза МС-09» Российские космонавты вернулись на МКС после вскрытия обшивки «Союза МС-09» «Роскосмос» передаст следственным органам образцы обшивки космического корабля «Союз МС-09», на котором в конце августа обнаружили отверстие. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Образцы будут возвращены на Землю…
Цена европейского газа для Украины установила рекорд Цена европейского газа для Украины установила рекорд Средняя цена импортного природного газа для Украины в ноябре 2018 года составила 9471,92 гривны, или около $340, за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Министерство экономического…
Читайте также
Аккумуляторы нового типа позволят заряжать телефон раз в неделю Аккумуляторы нового типа позволят заряжать телефон раз в неделю Фторидные аккумуляторные батареи, перспективы применения которых в мобильной электронике изучили ученые из США, позволят заряжать смартфон не чаще, чем раз в неделю. Такой вывод был представлен в статье, которая появилась…
Создан планшет на российском процессоре, работающий под управлением российской ОС Создан планшет на российском процессоре, работающий под управлением российской ОС Представители компании "Открытая Мобильная Платформа" показали прототип планшета, построенного на базе российского процессора "Мультикор" 1892ВМ14Я. Девайс работает под управлением Sailfish Mobile OS RU. Демонстрация практически готового прототипа — это, по…
Конструкторы из РФ создали уникальный беспилотник, совмещающий свойства вертолета и самолета Конструкторы из РФ создали уникальный беспилотник, совмещающий свойства вертолета и самолета В рамках восьмого Международного форума "Арктика: Настоящее и будущее", который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге, представители группы компаний ADA AEROSPACE продемонстрировали уникальный беспилотник, сочетающий в себе преимущества летательных аппаратов…
Тема дня
Америка собирается напасть на Китай? Америка собирается напасть на Китай?

Вчера в ответ на арест в Канаде финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу (слева) в Китае был задерж...

Фото
Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии

Подземные воды, протекавшие через известняковые породы на протяжении тысячелетий, сформировали траве...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Как налоги платить, так это из любой точки страны, а как в садике место получить, так это по прописке.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Ученые узнали, как гекконы бегают по воде Ученые узнали, как гекконы бегают по воде
Путин завоюет мир - потому, что знает географию! Путин завоюет мир - потому, что знает географию!
Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу
"Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками? "Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками?
Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.