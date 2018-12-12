В Puma перевыпустили «умные» кроссовки RS-Computer 1986 года

Фото из открытых источников

"Умные" кроссовки RS Computer, выпущенные брендом Puma в далеком 1986 году, получили современную версию — новые кроссовки не нужно подключать специальным кабелем к компьютеру Apple IIe или Commodore 64/128 — они умеют синхронизироваться со смартфоном по беспроводному протоколу Bluetooth.

Стоп-стоп, а зачем вообще подключать кроссовки к компьютеру или смартфону? Ну как же, а как иначе вы собираетесь оценивать количество пройденных шагов, или время, потраченное на ходьбу и бег? А подсчет сожженных калорий?

В общем, очевидно, что "умные" кроссовки на то и "умные", чтобы их можно было синхронизировать с каким-нибудь специальным приложением.

"Благодаря чипу Bluetooth, кроссовки Puma RS Computer, которые были перевыпущены в 2018 году, могут передавать данные в специальное мобильное приложение RS-Computer Shoe, с помощью которого вы можете следить за своей физической активностью. Интерфейс приложения RS-Computer Shoe имитирует старые компьютеры при помощи восьмибитной графики, поэтому сервис выглядит очень стильно", — рассказывают представители бренда Puma.

Если вы уже хотите приобрести новые Puma RS Computer, то учитывайте одно небольшое "но" — кроссовки будут выпущены очень ограниченной партией. Слово "очень" присутствует здесь неслучайно — всего будет продано только восемьдесят шесть пар, так что очевидно, что "умных" кроссовок не хватит на всех желающих. Сколько будет стоить уникальная обувь — даже страшно себе представить.