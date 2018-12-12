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Представлен смартфон Vivo NEX Dual Display с двумя экранами

Среда, 12 Декабря 2018 08:48
Представлен смартфон Vivo NEX Dual Display с двумя экранами Фото из открытых источников

Долгожданный смартфон NEX Dual Display Edition от компании Vivo наконец-то был представлен официально. Как и предполагалось, девайс получил два больших Super AMOLED дисплея — на передней и задней сторонах.

 

Выдвижной камеры, как у первого поколения Vivo NEX, у смартфона нет. Но это с лихвой компенсируется двумя экранами, благодаря которым владельцы устройства получат довольно интересные возможности.

 

Диагональ фронтального дисплея составляет 6.39 дюйма, а его разрешение — 2340 на 1080 точек. Экран занимает 91.63 процента передней панели. Задний дисплей отличается традиционным аспектом 16:9 (разрешение — 1920 на 1080), а его диагональ — 5.49".

 

Дополнительный экран позволяет, например, использовать основную камеру в качестве фронтальной, плюс, дисплей на задней поверхности смартфона может демонстрировать лайф-вью картинку человеку, которого фотографирует владелец смартфона — фотографируемый, соответственно, может оценить свой вид и принять более выгодную позу. Еще одна функция второго дисплея связана с играми, в которых он может выполнять роль дополнительного органа контроля.

 

С "железной" частью у Vivo NEX Dual Display Edition все в полном порядке — аппарат основан на мощной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 845, работающей в связке с десятью гигабайтами оперативной памяти. Для хранения информации используется флеш-накопитель на сто двадцать восемь гигабайт (слота для карты памяти, правда, нет).

 

Из прочих фишек стоит отметить подэкранный дактилоскопический сканер, 3.5-миллиметровый разъем для подключения наушников, а также аккумулятор с неплохой емкостью в 3500 мАч.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфон
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