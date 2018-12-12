Робота-ската ученые научили скользить по льду

Робот-амфибия Velox, разработкой которого занимаются инженеры компании Pliant Energy Systems, получил новый функционал — теперь устройство может скользить по льду, особым образом двигая плавниками (смотрите видео ниже).
По данным издания New Atlas, ранее робот уже приобрел способности плавать и передвигаться по снегу.
"Главной особенностью нашего робота является его способность перемещаться в разных средах — Velox может двигаться не только под водой или по твердой поверхности, но и по снегу, а теперь и по льду. Нам пришлось хорошенько потрудиться, чтобы сделать робота по-настоящему универсальным, но зато теперь он может называться настоящей амфибией", — рассказывают представители компании Pliant Energy Systems.
Внешне робот Velox напоминает ската — актуаторы с полимерными плавниками, которыми оборудована машина, устроены примерно так же, как двигательные органы этого морского существа. Волнообразные движения, производимые плавниками робота при движении, тоже похожи на движения ската.
Роботом-скатом может управлять живой оператор (для этого используется беспроводное соединение), плюс, у Velox есть продвинутый автономный режим, в котором машина может самостоятельно исследовать, скажем, морское дно. Разработчики отмечают, что кроме исследовательских миссий, устройство может осуществлять доставку небольших предметов — например, в рамках военных миссий.
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