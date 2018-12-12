Среда 12 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Робота-ската ученые научили скользить по льду

Робота-ската ученые научили скользить по льду

Среда, 12 Декабря 2018 08:17
Робота-ската ученые научили скользить по льду Фото из открытых источников

Робот-амфибия Velox, разработкой которого занимаются инженеры компании Pliant Energy Systems, получил новый функционал — теперь устройство может скользить по льду, особым образом двигая плавниками (смотрите видео ниже).

 

По данным издания New Atlas, ранее робот уже приобрел способности плавать и передвигаться по снегу.

 

"Главной особенностью нашего робота является его способность перемещаться в разных средах — Velox может двигаться не только под водой или по твердой поверхности, но и по снегу, а теперь и по льду. Нам пришлось хорошенько потрудиться, чтобы сделать робота по-настоящему универсальным, но зато теперь он может называться настоящей амфибией", — рассказывают представители компании Pliant Energy Systems.

 

Внешне робот Velox напоминает ската — актуаторы с полимерными плавниками, которыми оборудована машина, устроены примерно так же, как двигательные органы этого морского существа. Волнообразные движения, производимые плавниками робота при движении, тоже похожи на движения ската.

 

Роботом-скатом может управлять живой оператор (для этого используется беспроводное соединение), плюс, у Velox есть продвинутый автономный режим, в котором машина может самостоятельно исследовать, скажем, морское дно. Разработчики отмечают, что кроме исследовательских миссий, устройство может осуществлять доставку небольших предметов — например, в рамках военных миссий.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости робот
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускает, что главе российского государства Владимиру Путину могло быть выдано удостоверение Министерства госбезопасности бывшего ГДР (Штази). "Наверное, эту информацию лучше получать у наших соответствующих служб,…
Россия снизит добычу нефти с января 2019-го Россия снизит добычу нефти с января 2019-го Отечественные нефтедобытчики составили график снижения уровня добычи на 2019-й год. Снижение уровня добычи нефти, как напоминают в Министерстве энергетики РФ, будет происходить в рамках соглашения ОПЕК+. По словам начальника Минэнерго…
Бутина согласилась признать себя виновной Бутина согласилась признать себя виновной Задержанная в США россиянка Мария Бутина согласилась признать себя виновной по некоторым пунктам обвинения и сотрудничать со следствием. Об этом информирует ABC со ссылкой на соглашение со следствием. По данным…
Читайте также
Аккумуляторы нового типа позволят заряжать телефон раз в неделю Аккумуляторы нового типа позволят заряжать телефон раз в неделю Фторидные аккумуляторные батареи, перспективы применения которых в мобильной электронике изучили ученые из США, позволят заряжать смартфон не чаще, чем раз в неделю. Такой вывод был представлен в статье, которая появилась…
Конструкторы из РФ создали уникальный беспилотник, совмещающий свойства вертолета и самолета Конструкторы из РФ создали уникальный беспилотник, совмещающий свойства вертолета и самолета В рамках восьмого Международного форума "Арктика: Настоящее и будущее", который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге, представители группы компаний ADA AEROSPACE продемонстрировали уникальный беспилотник, сочетающий в себе преимущества летательных аппаратов…
HONOR представила три инновационные технологии для смартфонов HONOR представила три инновационные технологии для смартфонов Бренд HONOR на своей ежегодной международной пресс-конференции в H Queen’s в Гонконге объявил о запуске трех новых технологий. Вслед за успехом GPU Turbo HONOR представил сразу несколько инноваций для смартфонов…
Тема дня
Игра на очернение России от британской MI5 Игра на очернение России от британской MI5

Все мы прекрасно помним сообщения в начале года о том, что на территории Великобритании был отравлен...

Фото
Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии Плитвицкие озера - национальная жемчужина Хорватии

Подземные воды, протекавшие через известняковые породы на протяжении тысячелетий, сформировали траве...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Как налоги платить, так это из любой точки страны, а как в садике место получить, так это по прописке.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Ученые узнали, как гекконы бегают по воде Ученые узнали, как гекконы бегают по воде
Путин завоюет мир - потому, что знает географию! Путин завоюет мир - потому, что знает географию!
Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу
"Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками? "Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками?
Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.