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Генпрокуратура составила портрет обычного российского хакера

Вторник, 11 Декабря 2018 15:14
Генпрокуратура составила портрет обычного российского хакера Фото из открытых источников

Среднестатистический хакер, проживающий в Российской Федерации — это мужчина 30-35 лет, у которого может и не быть специального технического образования. Соответствующими сведениями поделился с общественностью Александр Куренной, официальный представитель Генеральной прокуратуры России.

 

"Люди, которые идут на совершение киберпреступлений, как правило, хорошо подкованы в технических вопросах, однако у них совсем необязательно есть специальное образование", — заявил Куренной, отметив, что в отечественном правовом пространстве нет термина "киберпреступление", однако есть подобное понятие — "преступление, осуществленное с применением информационно-коммуникационных технологий".

 

Таких преступлений в течение первых десяти месяцев текущего года в России было зафиксировано более ста сорока тысяч. По тридцати пяти тысячам из них уже завершено следствие.

 

"Преступления с применением информационных технологий — это более технический способ нарушения закона, чем интеллектуальный. Когда-то было наоборот, но времена стремительно меняются", — добавил Куренной.

 

В Генпрокуратуре любят составлять портреты типичных преступников разного профиля. Недавно, например, специалисты ведомства составили портрет рядового российского коррупционера — взяточники оказались энергичными, высокоинициативными и трудолюбивыми гражданами, средний возраст которых — 40 лет.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости хакеры
Интернет и СМИ
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