В России появится цифровой аналог пенсионного удостоверения

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В 2019 году Пенсионный фонд России запустит пилотный проект, в рамках которого в РФ появится цифровая социальная карта. Новшество, как сообщает ТАСС, позволит россиянам пенсионного и предпенсионного возраста предъявлять свои права на льготы при помощи смартфона со специальным приложением.

О грядущем появлении цифрового аналога пенсионного удостоверения сообщается в материалах, опубликованных сегодня в ходе заседания правления ПФР.

"ПФР запускает новый пилотный проект — в 2019 году в России появятся цифровые социальные карты, которые позволят социально ответственным компаниям идентифицировать граждан пенсионного и предпенсионного возраста. Предпенсионерам будут положены некоторые льготы с первого января нового года, поэтому цифровая социальная карта пригодится и им", — сообщается в распространенных ПФР материалах.

Информация о конкретных льготах, которые будут положены предъявителю цифровой социальной карты, будет считываться со специального QR-кода, который будет отображаться на экране пользовательского электронного устройства.

Предполагается, что льготы для владельцев цифрового пенсионного удостоверения будут предоставляться, например, торговыми сетями, которые заключат специальные соглашения с ПФР. В числе первых торговых сетей, которые будут поддерживать инициативу — компания X5RetailGroup. В будущем технологичные социальные карты будут принимать Российские железные дороги.