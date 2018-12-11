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Создан планшет на российском процессоре, работающий под управлением российской ОС

Вторник, 11 Декабря 2018 14:15
Создан планшет на российском процессоре, работающий под управлением российской ОС Фото из открытых источников

Представители компании "Открытая Мобильная Платформа" показали прототип планшета, построенного на базе российского процессора "Мультикор" 1892ВМ14Я. Девайс работает под управлением Sailfish Mobile OS RU.

 

Демонстрация практически готового прототипа — это, по словам сотрудников "Открытой Мобильной Платформы", важный шаг на пути к созданию полностью отечественного мобильного девайса. Видео с прототипом российского планшета можно посмотреть ниже.

 

Чип 1892ВМ14Я семейства "Мультикор" — это так называемая однокристальная система, состоящая из двух DSP-ядер ELcore-30M, двух процессорных ядер ARM Cortex A9, графического ускорителя Mali-300, а также модулей, ответственных за декодирование видео, поддержку систем спутникового позиционирования GPS, ГЛОНАСС и Beidou, а также работу систем ввода информации.

 

Процессор изготовлен по технологическому процессу 40 нанометров и по классификации Минпромторга представляет собой микросхему второго уровня.

 

"В планшете применен чип 1892ВМ14Я в составе модуля Салют-ЭЛ24ПМ, который позволяет в значительной степени упростить создание устройств на основе "Мультикора". Под Салют-ЭЛ24ПМ существует готовая сборка Sailfish OS, поэтому на основе этого модуля можно делать самые разнообразные клиентские устройства с широкой функциональностью", — говорит Павел Эйгес, гендиректор "Открытой Мобильной Платформы".

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости планшет
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