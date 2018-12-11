Создан планшет на российском процессоре, работающий под управлением российской ОС

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Представители компании "Открытая Мобильная Платформа" показали прототип планшета, построенного на базе российского процессора "Мультикор" 1892ВМ14Я. Девайс работает под управлением Sailfish Mobile OS RU.

Демонстрация практически готового прототипа — это, по словам сотрудников "Открытой Мобильной Платформы", важный шаг на пути к созданию полностью отечественного мобильного девайса. Видео с прототипом российского планшета можно посмотреть ниже.

Чип 1892ВМ14Я семейства "Мультикор" — это так называемая однокристальная система, состоящая из двух DSP-ядер ELcore-30M, двух процессорных ядер ARM Cortex A9, графического ускорителя Mali-300, а также модулей, ответственных за декодирование видео, поддержку систем спутникового позиционирования GPS, ГЛОНАСС и Beidou, а также работу систем ввода информации.

Процессор изготовлен по технологическому процессу 40 нанометров и по классификации Минпромторга представляет собой микросхему второго уровня.

"В планшете применен чип 1892ВМ14Я в составе модуля Салют-ЭЛ24ПМ, который позволяет в значительной степени упростить создание устройств на основе "Мультикора". Под Салют-ЭЛ24ПМ существует готовая сборка Sailfish OS, поэтому на основе этого модуля можно делать самые разнообразные клиентские устройства с широкой функциональностью", — говорит Павел Эйгес, гендиректор "Открытой Мобильной Платформы".