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Поставщик Huawei оштрафует сотрудников, которые купят iPhone

Вторник, 11 Декабря 2018 13:29
Поставщик Huawei оштрафует сотрудников, которые купят iPhone Фото из открытых источников

Торговая война между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой в самом разгаре, поэтому ее последствия уже почувствовали на себе многие компании по обе стороны океана. Например — китайский производитель электроники Huawei.

 

Для того, чтобы поддержать компанию Huawei в эти непростые для нее времена, один из ее поставщиков — компания Menpad (Шэньчжэнь) — запретила своим сотрудникам приобретать смартфоны Apple.

 

Американская корпорация Apple — один из ключевых конкурентов компании Huawei на рынке смартфонов, поэтому покупка смартфона ее производства в нынешнем Китае — это просто-таки диверсия.

 

Сотрудникам компании Menpad, которых уличат в покупке "айфона", придется заплатить дважды — сначала за сам смартфон, а потом штраф, сумма которого равняется стоимости девайса. В общем, рядовым сотрудникам Menpad лучше не нарушать новое правило — "яблочные" смартфоны и так весьма недешевы в Китае (как, впрочем, и в остальном мире), а если их стоимость умножать на два, то получится совсем уж негуманная сумма.

 

О том, что руководство компании Menpad решило поддержать своего партнера Huawei таким весьма интересным способом, сообщило накануне китайское издание South China Morning Post.

 

По его данным, компания Menpad производит жидкокристаллические экраны, а также некоторые другие электронные компоненты для Huawei и других китайских производителей смартфонов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Huawei
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