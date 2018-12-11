Российским чиновникам запретили пользоваться шрифтами Times New Roman и Arial

Правообладатель целого набора популярных шрифтов запретил пользоваться ими российским государственным учреждениям. Санкции Запада, как сообщают отечественные СМИ, ударили по России с неожиданной стороны.
О шрифтах типа Times New Roman, Arial, Courier New, а также о некоторых других, принадлежащих компании Monotype Imaging, теперь придется забыть российским чиновникам, т.к. правообладатель отказался предоставлять лицензии на шрифты для российского программного обеспечения.
Объяснение простое — санкции, действующие против России по решению властей Соединенных Штатов Америки.
Нет, использовать популярные шрифты чиновникам все-таки можно, но с серьезными ограничениями. Можно, например, пользоваться шрифтом Times New Roman на отдельном персональном компьютере, установленном в госучреждении, и можно даже печатать с его помощью бумажные документы, но создание электронных документов и программных решений попало под запрет.
"Нельзя копировать шрифты от Monotype Imaging на другие компьютеры, а также передавать шрифты в другие организации, то есть, нельзя применять запрещенные шрифты для электронного документооборота", — говорится в методическом пособии, которое получили сотрудники российских государственных учреждений.
Решить проблему, как уверены в России, можно при помощи полного перехода на отечественное программное обеспечение, в котором будут применяться исключительно отечественные шрифты.
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