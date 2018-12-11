Еврокомиссия назвала распространителей пиратского контента в РФ

В перечень распространителей контрафакта и пиратского контента, впервые опубликованный Еврокомиссией, вошло сразу несколько российских сайтов и компаний.
Это, в частности, сайты с пиратскими фильмами и сериалами, каталоги электронных книг, регистраторы доменов для "черных" онлайн-аптек, а также торговые комплексы "Дубровка" и "Горбушкин двор".
На пиратский перечень, как сообщает "Коммерсант", уже обратили внимание в России, однако в целом, в текущем виде этот список вряд ли способен сыграть сколько-нибудь важную роль в борьбе с контрафактом.
Цель проекта Еврокомиссии, в рамках которого был опубликован перечень распространителей пиратского контента — заставить владельцев бизнеса снизить доступность контента, нарушающего интересы правообладателей.
Среди крупных российских пиратских сайтов — "файлопомойка" Rapidgator, популярная, например, в Японии, а также известный ресурс RuTracker, который был навсегда заблокирован в РФ решением суда, однако продолжает работать.
Пиратство в Сети распространяется не только на фильмы, музыку и книги, но и, например, на научную литературу — на этом поприще действует ресурс Sci-Hub, посетителям которого доступны пятьдесят пять миллионов научных статей и изданий.
Что касается торговых комплексов "Дубровка" и "Горбушкин двор", то здесь продается самый разнообразный контрафакт — одежда, аксессуары, парфюмерия, и так далее.
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