Искусственный интеллект в компьютерной игре вышел из-под контроля

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Искусственный интеллект, существующий в виртуальном мире массовой многопользовательской компьютерной игры EVE Online, вышел из-под контроля и устроил грандиозную битву с участием сразу нескольких космических флотилий.

Живые игроки EVE Online, как сообщает портал 3DNews, даже не знали об устроенной ИИ битве, то есть, о ней стало известно только благодаря появившимся в логах уничтоженных кораблях.

Корабли фракции пиратов напали на отряд шахтерских кораблей, которые были вынуждены вызвать на защиту представителей флота "Амарр". Позже к битве подключились корабли фракции "Скитальцы". В процессе сражения был заключен союз, но за ним последовало предательство, по итогам которого пираты сумели выйти из битвы победителями.

И все это происходило без всякого участия со стороны игроков — то есть, масштабная космическая битва случилась в результате действий искусственного интеллекта.

Разработчик игры EVE Online, компания CCP Games, серьезно доработала игровой ИИ еще в прошлом году. Получилось, по словам специалистов, даже слишком хорошо — ИИ действует дерзко и хитро, часто оставляя живых игроков не у дел.

Теперь действия ИИ EVE Online будут изучать сотрудники специального отдела CCP Games — соответствующая инициатива, по словам разработчиков, позволит лучше понять, чем руководствуется "кремниевый мозг" в процессе принятия тех или иных решений.