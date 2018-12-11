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Железнодорожный мост с самым длинным пролетом в мире построен в Китае

Вторник, 11 Декабря 2018 08:58
Железнодорожный мост с самым длинным пролетом в мире построен в Китае Фото из открытых источников

Железнодорожный мост, появившийся на территории юго-западной китайской провинции Юньнань, стал самым длиннопролетным в мире арочным Ж/Д-мостом. Новость о мосте-рекордсмене была опубликована в издании China Railways.

 

По данным издания, инженеры из Китайской Народной Республики установили последние опоры моста в понедельник. Длина сооружения составила километр, а ширина — двадцать пять метров.

 

"Конструкция моста является поистине уникальной — мост спроектирован как четырехпутная железнодорожная станция, которую можно было разместить только здесь из-за очень сложного рельефа местности", — рассказывают китайские инженеры, отмечая, что к прочности сооружения, соответственно, предъявлялись особые требования.

 

Для того, чтобы построить колоссальный металлический мост, пролегающий через реку Нуцзян на высоте почти в двести пятьдесят метров, потребовалось сорок шесть тысяч тонн стали — из такого количества металла можно было бы создать целых шесть Эйфелевых башен.

 

Основной пролет моста — огромная (почти пятисотметровая) цельная решетчатая стальная арка, у которой просто нет аналогов в мире.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости мост
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