Железнодорожный мост с самым длинным пролетом в мире построен в Китае

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Железнодорожный мост, появившийся на территории юго-западной китайской провинции Юньнань, стал самым длиннопролетным в мире арочным Ж/Д-мостом. Новость о мосте-рекордсмене была опубликована в издании China Railways.

По данным издания, инженеры из Китайской Народной Республики установили последние опоры моста в понедельник. Длина сооружения составила километр, а ширина — двадцать пять метров.

"Конструкция моста является поистине уникальной — мост спроектирован как четырехпутная железнодорожная станция, которую можно было разместить только здесь из-за очень сложного рельефа местности", — рассказывают китайские инженеры, отмечая, что к прочности сооружения, соответственно, предъявлялись особые требования.

Для того, чтобы построить колоссальный металлический мост, пролегающий через реку Нуцзян на высоте почти в двести пятьдесят метров, потребовалось сорок шесть тысяч тонн стали — из такого количества металла можно было бы создать целых шесть Эйфелевых башен.

Основной пролет моста — огромная (почти пятисотметровая) цельная решетчатая стальная арка, у которой просто нет аналогов в мире.