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Apple представит умную беспроводную зарядку AirPower

Вторник, 11 Декабря 2018 08:46
Apple представит умную беспроводную зарядку AirPower Фото из открытых источников

Беспроводное зарядное устройство AirPower было представлено корпорацией Apple уже год назад, однако до сих пор так и не появилось в продаже. Недавно в Сети были опубликованы новые сведения относительно ожидаемого многими девайса — Apple AirPower, судя по всему, будет "умной" зарядкой.

 

Новая информация о зарядном устройстве AirPower обнаружилась в патенте, принадлежащем "яблочной" корпорации. Выяснилось, в частности, что зарядка будет присваивать отдельным подключенным к ней девайсам уникальные идентификаторы, благодаря которым каждое из устройств будет заряжаться с персонализированным подходом.

 

Кроме того, Apple AirPower сможет детектировать среди заряжаемых устройств то, у которого самый большой дисплей, и выводить на него данные о процессе зарядки.

 

Плюс, "умная" зарядная станция будет прогнозировать время работы вашего смартфона — полученные данные будут сравниваться со списком дел в календаре смартфона, и если программа обнаружит, что заряда аккумулятора не хватит до конца запланированных мероприятий, то пользователь смартфона получит специальное уведомление.

 

На полках магазинов зарядка появится в начале следующего года.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Apple
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