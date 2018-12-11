Apple представит умную беспроводную зарядку AirPower

Беспроводное зарядное устройство AirPower было представлено корпорацией Apple уже год назад, однако до сих пор так и не появилось в продаже. Недавно в Сети были опубликованы новые сведения относительно ожидаемого многими девайса — Apple AirPower, судя по всему, будет "умной" зарядкой.
Новая информация о зарядном устройстве AirPower обнаружилась в патенте, принадлежащем "яблочной" корпорации. Выяснилось, в частности, что зарядка будет присваивать отдельным подключенным к ней девайсам уникальные идентификаторы, благодаря которым каждое из устройств будет заряжаться с персонализированным подходом.
Кроме того, Apple AirPower сможет детектировать среди заряжаемых устройств то, у которого самый большой дисплей, и выводить на него данные о процессе зарядки.
Плюс, "умная" зарядная станция будет прогнозировать время работы вашего смартфона — полученные данные будут сравниваться со списком дел в календаре смартфона, и если программа обнаружит, что заряда аккумулятора не хватит до конца запланированных мероприятий, то пользователь смартфона получит специальное уведомление.
На полках магазинов зарядка появится в начале следующего года.
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