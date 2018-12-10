HONOR представила три инновационные технологии для смартфонов

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Бренд HONOR на своей ежегодной международной пресс-конференции в H Queen’s в Гонконге объявил о запуске трех новых технологий. Вслед за успехом GPU Turbo HONOR представил сразу несколько инноваций для смартфонов — основную камеру с разрешением 48 МП, HONOR All-View экран и технологию Magic Turbo.

Камера для смартфонов Honor с разрешением 48 МП и сенсором Sony IMX586 приятно удивит поклонников мобильной фотографии. Во время съемки даже при приближении объектов получаются высококачественные снимки с хорошей детализацией. Эта технология, подкрепленная функциями искусственного интеллекта на базе процессора Kirin 980, позволит пользователям смартфонов делать фотографии профессионального качества.

HONOR также представил HONOR All-View экран. Необычное расположение фронтальной камеры, которая размещена в пределах экрана, увеличивает площадь дисплея почти до 100%. Это стало возможным благодаря специальному 18-слойному покрытию камеры. Инновационное решение HONOR All-View показывает процесс развития Full View эканов: от безрамочного экрана 18:9 эпохи 1.0 через экран с вырезом 2.0 к новой для экранов смартфонов эпохе 3.0.

Понимая, насколько важно для пользователей всегда оставаться в сети, HONOR вывел на новый уровень работу смартфонов с технологией Magic Turbo. Используя возможности искусственного интеллекта и обработку больших объемов данных, Magic Turbo автоматически анализирует модель поведения пользователей и состояние сети для беспрепятственного переключения между сетями Wi-Fi и 4G и повышает скорость загрузки, используя обе сети одновременно.

Анонс этих технологий в очередной раз продемонстрировал достижения HONOR в области инноваций. Бренд уже успешно вывел на рынок ряд устройств, в которых передовые технологии сочетаются с актуальным дизайном.

«Как бренд, задающий тренды, HONOR продолжает расширять границы инноваций и технических возможностей мобильных устройств. Мы стремимся постоянно демонстрировать миру новые технологические решения и обеспечивать уникальный пользовательский опыт для наших покупателей», — сказал Джордж Чжао, президент бренда HONOR.

В рамках пресс-конференции также прошло открытие выставки Artology, где известная малайзийская художница Рэд Хун И представила инсталляцию из 2000 стеклянных панелей от смартфонов HONOR. Выставка раскрывает идею уникального сплава дизайна и технологий в продуктах бренда HONOR.

За счет использования сложных технологических процессов при производстве смартфонов HONOR, бренду удается постоянно реализовывать новые дизайнерские решения. Так, новый HONOR 10 Lite получил сложную градиентную расцветку задней панели корпуса, в которой сразу восемь переливающихся слоев создают эффект сияния. В рамках пресс-конференции также был анонсирован выход модели HONOR 8X в новом цвете — мерцающем синем.

Благодаря непрерывному совершенствованию технологий и пользовательского опыта, бренд HONOR достиг высоких темпов роста за последний год на мировом рынке. Компания также объявила о намерении выйти на рынок Гонконга с моделью HONOR 10. Кроме того, президент HONOR Джордж Чжао сообщил о предстоящем ребрендинге HONOR: новый логотип будет выполнен заглавными градиентными буквами в насыщенном цвете, что символизирует уверенный рост компании и разнообразие дизайна смартфонов.