Робота научили копировать движения виртуальных героев

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Ученые из лаборатории Disney Research создали алгоритм, при помощи которого можно получать каркасы роботов, реалистично повторяющих движения виртуальных героев. Пользователю предлагается выбрать тип робота и набор движений, а все остальное алгоритм сделает сам.

"Вы просто задаете структуру робота, а также указываете, какие движения ему нужно производить, а наш алгоритм рассчитывает расположение и тип сгибов, позволяющих проволочному каркасу охватить весь комплект движений", — говорят разработчики, представившие свое детище на мероприятии SIGGRAPH Asia 2018.

Программные алгоритмы, разрабатываемые для создания компьютерной анимации, могут "учиться" трюкам у живых или виртуальных актеров, но "перенос" выученных алгоритмом движений на реальных роботов — это очень непростая задача, т.к. у современных роботов нет таких мышц и гибких тканей, которые позволили бы выполнять сложные трюки.

На решении этой проблемы решили сконцентрироваться сотрудники Disney Research, возглавляемые Морицем Бехером. Инженеры создали алгоритм, который умеет автоматически строить проволочные каркасы для роботов, способных повторять сложные движения.

Как все это работает — можно увидеть на видео ниже. Из ролика понятно, что благодаря алгоритму от Disney Research можно создавать весьма интересных роботов, способных повторять реалистичные движения, и при этом устроенных довольно просто.