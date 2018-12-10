Москвич подал в суд на Apple за сломавшийся iPhone 4S

Фото из открытых источников

Житель Москвы решил подать в суд на американскую корпорацию Apple после того, как смартфон ее производства перестал работать через несколько лет использования. Об интересном прецеденте сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, мужчина по имени Максим Варейчук использовал смартфон iPhone 4S с 2013-го года и, что называется, не мог нарадоваться. Но хрупкое счастье Максима рухнуло в один не очень удачный день 2018-го года — любимый аппарат москвича перестал включаться, а официальная гарантия давно иссякла.

Решение подсказала коробка от "яблочного" смартфона, на которой Максим увидел надпись о пятилетнем сроке службы устройства. Пять лет, как вы уже догадались, еще не прошли, поэтому Максим решил потребовать компенсацию в суде.

Никто не заставлял корпорацию Apple указывать на коробке с девайсом, что его срок службы составляет пять лет, но если американский производитель электроники сделал это, то пусть отвечает за свои слова — примерно так, вероятно, рассуждал мужчина.

"А в носках Максим наверняка хранит советские рубли", — пишет Mash.

В общем, будем наблюдать, чем закончится противостояние, которое с огромной транснациональной корпорацией решил устроить простой москвич. Исход противостояния, как отмечают эксперты, довольно трудно прогнозировать, поэтому дело обещает быть интересным.