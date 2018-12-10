В Тюмени создали первый в России сервис по выгулу собак

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Первый в Российской Федерации сервис для выгула собак, созданный студентами Тюменского государственного университета, будет полезен не только хозяевам питомцев, но и людям, желающим заработать, помогая им.

"Наша разработка очень пригодится в ситуациях, когда у вас банально нет возможности погулять со своей собакой. Например, вы заболели или не успеваете выгулять пса из-за работы, или в результате иных обстоятельств — может быть вам просто не хочется вставать с утра, т.к. за окном дождь. Кроме того, наш сервис позволяет заработать, если вы хотите попробовать себя в роли выгуливателя собак — для этого нужно пройти специальные курсы, а затем сдать тест для допуска", — рассказывает Дмитрий Строков, один из авторов проекта Walkie-Doggiе.

По словам студентов ТюмГУ, на данный момент в России нет действующих сервисов с аналогичной функциональностью.

Приложение Walkie-Doggiе работает примерно так же, как многочисленные сервисы по заказу такси — хозяин питомца, которого нужно выгулять, запускает сервис и оставляет заявку, а т.н. "дог-волкеры" рассматривают заявки и соглашаются или не соглашаются на их выполнение.

Сейчас авторы приложения работают над детальными обучающими курсами, каждый из которых будет состоять из четырех-семи занятий. Специалисты говорят, что при создании курсов берется в расчет размер собаки, степень ее дрессированности, а также некоторые другие параметры.