Аккумуляторы нового типа позволят заряжать телефон раз в неделю

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Фторидные аккумуляторные батареи, перспективы применения которых в мобильной электронике изучили ученые из США, позволят заряжать смартфон не чаще, чем раз в неделю. Такой вывод был представлен в статье, которая появилась в издании Science.

"Аккумуляторы на фторидах могут обладать гораздо более высокой плотностью энергии, чем традиционные литий-ионные батареи. Согласно нашим подсчетам, фторидные элементы питания могут работать в восемь раз дольше", — заявил Роберт Граббс, лауреат Нобелевской премии по химии 2005-го года.

Ученые, как необходимо отметить, уже давно присматриваются к батареям на фторидах, но до сих пор такие элементы питания считались слишком сложными в реализации — например, потому, что фторидные аккумуляторы могут нагреваться до ста пятидесяти градусов Цельсия.

Исследование, осуществленное учеными под руководством Граббса, позволило решить эту проблему — растворители электролита, разработанные химиками, позволяют сделать фторидные аккумуляторы холодными и надежными. Проект, впрочем, все еще находится на довольно ранней стадии, так что реальные батареи, работающие в восемь раз дольше, появятся, вероятно, еще нескоро.