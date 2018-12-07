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Аккумуляторы нового типа позволят заряжать телефон раз в неделю

Пятница, 07 Декабря 2018 15:51
Аккумуляторы нового типа позволят заряжать телефон раз в неделю Фото из открытых источников

Фторидные аккумуляторные батареи, перспективы применения которых в мобильной электронике изучили ученые из США, позволят заряжать смартфон не чаще, чем раз в неделю. Такой вывод был представлен в статье, которая появилась в издании Science.

 

"Аккумуляторы на фторидах могут обладать гораздо более высокой плотностью энергии, чем традиционные литий-ионные батареи. Согласно нашим подсчетам, фторидные элементы питания могут работать в восемь раз дольше", — заявил Роберт Граббс, лауреат Нобелевской премии по химии 2005-го года.

 

Ученые, как необходимо отметить, уже давно присматриваются к батареям на фторидах, но до сих пор такие элементы питания считались слишком сложными в реализации — например, потому, что фторидные аккумуляторы могут нагреваться до ста пятидесяти градусов Цельсия.

 

Исследование, осуществленное учеными под руководством Граббса, позволило решить эту проблему — растворители электролита, разработанные химиками, позволяют сделать фторидные аккумуляторы холодными и надежными. Проект, впрочем, все еще находится на довольно ранней стадии, так что реальные батареи, работающие в восемь раз дольше, появятся, вероятно, еще нескоро.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости аккумулятор
 

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