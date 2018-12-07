Конструкторы из РФ создали уникальный беспилотник, совмещающий свойства вертолета и самолета

В рамках восьмого Международного форума "Арктика: Настоящее и будущее", который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге, представители группы компаний ADA AEROSPACE продемонстрировали уникальный беспилотник, сочетающий в себе преимущества летательных аппаратов самолетного и вертолетного типов.
"Аэродинамические свойства нашего БПЛА вызывают вопросы у заинтересованных граждан, поэтому придется прояснить ряд моментов. Мы объединили преимущества самолетной и вертолетной схем, чтобы получить в результате аппарат, способный зависать на месте и производить вертикальные взлет и посадку, но обладающий такой же, как у самолета, энергоэффективностью. То есть, речь идет об идеальном беспилотнике для эксплуатации в таких сложных регионах, как Арктика", — цитирует издание "Инфореактор" Андрея Сабадаша, генерального конструктора ADA AEROSPACE.
Оборудованный продвинутой камерой и способный взлетать с рук, аппарат от ADA AEROSPACE может применяться для разведки местности, мониторинга лесных пожаров и других стихийных бедствий, съемки строительных работ, и так далее.
Плюс, беспилотник оснащен контейнером, в котором можно транспортировать небольшие предметы.
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