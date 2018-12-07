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Красть будет невыгодно: Аналитик про законопроект о регистрации гаджетов

Пятница, 07 Декабря 2018 13:31
Красть будет невыгодно: Аналитик про законопроект о регистрации гаджетов Фото из открытых источников

Проект закона о системе контроля мобильных телефонов по уникальным идентификационным номерам (IMEI), подготовленный в Совете Федерации, станет эффективным инструментом для борьбы с контрафактом и воровством.

 

В этом, как сообщает издание Nation News, уверен Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

 

Обязательная регистрация мобильных телефонов и других гаджетов, у которых есть идентификатор IMEI, будет введена в Российской Федерации в 2023 году. База данных абонентских устройств будет объединена с международной БД Ассоциации GSM, в которой представлены четыре с лишним десятка стран.

 

"Подобные инициативы обсуждаются уже много лет. Следует отметить, что современные смартфоны и так защищены от воровства, однако в случае появления базы IMEI эта защита, безусловно, будет усилена. В законопроекте, при этом, есть несколько проблемных мест — неясно, например, что делать с телефонами, которые уже есть на руках у населения, плюс, непонятно, как поступать с аппаратами, купленными за рубежом. Если эти моменты будут проработаны, то с законом не будет никаких проблем", — говорит Кусков.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости гаджеты
 

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