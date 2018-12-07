СМИ: Новые iPhone получат чехол-зарядку

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В бета-версии операционной системы для "умных" часов Apple был обнаружен компонент, намекающий на скорое появление нового официального аксессуара для iPhone — корпорация Apple представит чехол-зарядку, который можно будет использовать с безрамочными моделями "яблочного" смартфона.

Часы Apple Watch, судя по обнаруженному в новой операционной системе для них виджету, будут показывать запас электрической энергии в аккумуляторе чехла.

По данным тематического портала 9to5mac, корпорация Apple выпустит сразу несколько версий чехла со встроенным аккумулятором — полезный аксессуар, в частности, будет совместим с девайсами iPhone X, XR, XS и XS Max. Предыдущая версия яблочного чехла-зарядки, как напоминают эксперты, работает с устройствами iPhone 6, 6S и 7, которые уже немного устарели на сегодняшний день.

Это уже не первый случай, когда утечки информации о грядущих продуктах Apple обнаруживаются, собственно, в самих продуктах Apple — ранее в ОС для "умных" часов Apple Watch была найдена иконка с изображением еще не анонсированного на тот момент нового планшета iPad Pro, который в итоге оказался именно таким, как на картинке.