СМИ: Новые iPhone получат чехол-зарядку

В бета-версии операционной системы для "умных" часов Apple был обнаружен компонент, намекающий на скорое появление нового официального аксессуара для iPhone — корпорация Apple представит чехол-зарядку, который можно будет использовать с безрамочными моделями "яблочного" смартфона.
Часы Apple Watch, судя по обнаруженному в новой операционной системе для них виджету, будут показывать запас электрической энергии в аккумуляторе чехла.
По данным тематического портала 9to5mac, корпорация Apple выпустит сразу несколько версий чехла со встроенным аккумулятором — полезный аксессуар, в частности, будет совместим с девайсами iPhone X, XR, XS и XS Max. Предыдущая версия яблочного чехла-зарядки, как напоминают эксперты, работает с устройствами iPhone 6, 6S и 7, которые уже немного устарели на сегодняшний день.
Это уже не первый случай, когда утечки информации о грядущих продуктах Apple обнаруживаются, собственно, в самих продуктах Apple — ранее в ОС для "умных" часов Apple Watch была найдена иконка с изображением еще не анонсированного на тот момент нового планшета iPad Pro, который в итоге оказался именно таким, как на картинке.
Бессмысленно объяснять, где находились украинские корабли. Доказывать, что они нарушили границу. Арг...
Иногда, когда утренний туман ласкает большие деревья, вы можете себе представить прошлое, протекающе...
Быть взрослым - это не ждать новогоднего чуда, а ждать новогодний корпоратив.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.