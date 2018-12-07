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«Яндекс.Телефон» доступен в сетях «М.Видео» и «Эльдорадо»

Пятница, 07 Декабря 2018 10:02
«Яндекс.Телефон» доступен в сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» Фото из открытых источников

Представленный накануне смартфон "Яндекс.Телефон" был замечен в продаже — приобрести долгожданную новинку можно в торговых сетях "Эльдорадо", "М.Видео" и "Билайн".

 

Кроме того, смартфон продается в фирменном магазине "Яндекса", расположенном в Москве. Цена аппарата соответствует объявленной ранее — "Яндекс.Телефон" стоит восемнадцать тысяч рублей.

 

Характеристики устройства вполне стандартные для 2018-го года — смартфон с 5.65-дюймовым экраном основан на среднеуровневой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 630, которая работает в связке с четырьмя гигабайтами оперативной памяти. Объем флеш-хранилища данных — шестьдесят четыре гигабайте. Есть модуль NFC, позволяющий производить бесконтактную оплату, а также дактилоскопический сканер. Основная камера оснащена двумя модулями, девайс поддерживает две SIM-карты, емкость аккумуляторной батареи составляет 3050 мАч.

 

В общем, ничего необычного. Цена в 18 тысяч рублей, соответственно, выглядит несколько завышенной, и судя по полугодовой подписке на сервис "Яндекс.Плюс", которой комплектуется аппарат, производитель понимает это.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Яндекс
 

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