«Яндекс.Телефон» доступен в сетях «М.Видео» и «Эльдорадо»

Представленный накануне смартфон "Яндекс.Телефон" был замечен в продаже — приобрести долгожданную новинку можно в торговых сетях "Эльдорадо", "М.Видео" и "Билайн".
Кроме того, смартфон продается в фирменном магазине "Яндекса", расположенном в Москве. Цена аппарата соответствует объявленной ранее — "Яндекс.Телефон" стоит восемнадцать тысяч рублей.
Характеристики устройства вполне стандартные для 2018-го года — смартфон с 5.65-дюймовым экраном основан на среднеуровневой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 630, которая работает в связке с четырьмя гигабайтами оперативной памяти. Объем флеш-хранилища данных — шестьдесят четыре гигабайте. Есть модуль NFC, позволяющий производить бесконтактную оплату, а также дактилоскопический сканер. Основная камера оснащена двумя модулями, девайс поддерживает две SIM-карты, емкость аккумуляторной батареи составляет 3050 мАч.
В общем, ничего необычного. Цена в 18 тысяч рублей, соответственно, выглядит несколько завышенной, и судя по полугодовой подписке на сервис "Яндекс.Плюс", которой комплектуется аппарат, производитель понимает это.
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