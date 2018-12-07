В Китае создали долговременную перезаписываемую бумагу

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В Китае создали перезаписываемую бумагу, цвет которой можно менять при помощи температурного воздействия или инфракрасного излучения. Бумаге, которую можно перезаписывать около сотни раз с незначительным изменением насыщенности цвета, посвящена статья в ACS Applied Materials & Interfaces.

Обычная бумага является достаточно устаревшим носителем информации, однако у нее до сих пор практически нет альтернатив. Существует электронная бумага, но ее стоимость пока несоизмеримо выше, поэтому ученые постоянно пытаются создать что-то новое.

Одной из перспективных разработок является простая в производстве перезаписываемая бумага, у которой относительно высокий ресурс. Бумага, созданная учеными из Фуцзяньского педагогического университета, состоит из нескольких слоев — с двух сторон слоя обычной бумаги расположены термохромный и фототермический слои. За перезапись отвечает термохромный слой, состоящий из цветообразователя, проявителя и растворителя.

"При комнатной температуре термохромный слой имеет синий цвет. Но если нагреть его до 65 градусов Цельсия, то происходит фазовый переход, сопровождаемый потерей цвета. Вернуть термохромному слою цвет можно охладив его до -10 градусов", — рассказывает профессор Вэй Чжан, отмечая, что самый простой способ нанести информацию на бумагу — использовать ручку с нагреваемым наконечником.