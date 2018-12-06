СМИ: Режим «инкогнито» не гарантирует анонимность в поиске Google

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Поисковик Google собирает персонализированные данные своих пользователей даже в тех случаях, когда они гуглят что-то в режиме "инкогнито", то есть, включают приватный режим интернет-браузера.

На это указывает исследование, проделанное сотрудниками поискового сервиса DuckDuckGo. Эксперты обратили внимание на то, что одни и те же запросы к поисковой системе Google, сделанные разными людьми в режиме "инкогнито", генерируют очень разную выдачу. Различия, при этом, наблюдаются не только в результатах поиска, но и в новостной выдаче.

"Поисковые системы и крупные онлайн-сервисы стараются собрать как можно больше информации о каждом своем пользователе — этим фактом сейчас уже никого не удивишь. Но принято считать, что если гуглить что-то в режиме "инкогнито", то поисковик не будет связывать эту информацию с вами. Оказалось, что это мнение не соответствует истине", — говорят представители DuckDuckGo.

Персонализированная поисковая выдача — это, в целом, неплохо, то есть, поисковые системы, знающие вас лучше, чем вы сами себя знаете, стараются показать вам именно ту информацию, которую вы хотите, но тут таится очень опасный подводный камень, именуемый "пузырем фильтров" — со временем вы начинаете видеть только те данные, которые соответствуют вашим интересам и убеждениям, и совсем не видите иных точек зрения, т.к. вам их просто не показывают.