Роскачество опубликовало рейтинг смартфонов

Эксперты Роскачества, а также специалисты Международной ассоциации организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT), провели масштабный тест смартфонов, и опубликовали большой рейтинг, составленный из трехсот девяти устройств.
В рамках большого тестирования смартфоны оценивались по двум с лишним сотням параметров, относящихся к качеству и безопасности. Эргономика, функциональность, звонки, камера, набор сообщений, навигационные возможности, музыка, соединение с интернетом, а также огромное количество других аспектов — эксперты постарались учесть всё.
Проверялась, в частности, механическая прочность смартфонов — девайсы роняли на пол, царапали, а также подвергали другому воздействию. Например — держали под искусственным дождем.
Тестирование, по словам его авторов, является уникальным, т.к. смартфоны оценивались максимально объективно.
Лучшими смартфонами года были признаны Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max и iPhone XS. В десятке, кроме них, оказались Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S8, Huawei Mate 20 Pro, iPhone XR, Samsung Galaxy S8+, а также iPhone 8 Plus.
Замечательное, можно даже сказать - эпохальное открытие сделали во Франции. Там, очевидно привыкнув ...
Каньон Антилопы в Аризоне, США, расположенный на территории индейского племени Навахо - это самый фо...
Быть взрослым - это не ждать новогоднего чуда, а ждать новогодний корпоратив.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.