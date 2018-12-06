Роскачество опубликовало рейтинг смартфонов

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Эксперты Роскачества, а также специалисты Международной ассоциации организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT), провели масштабный тест смартфонов, и опубликовали большой рейтинг, составленный из трехсот девяти устройств.

В рамках большого тестирования смартфоны оценивались по двум с лишним сотням параметров, относящихся к качеству и безопасности. Эргономика, функциональность, звонки, камера, набор сообщений, навигационные возможности, музыка, соединение с интернетом, а также огромное количество других аспектов — эксперты постарались учесть всё.

Проверялась, в частности, механическая прочность смартфонов — девайсы роняли на пол, царапали, а также подвергали другому воздействию. Например — держали под искусственным дождем.

Тестирование, по словам его авторов, является уникальным, т.к. смартфоны оценивались максимально объективно.

Лучшими смартфонами года были признаны Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max и iPhone XS. В десятке, кроме них, оказались Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S8, Huawei Mate 20 Pro, iPhone XR, Samsung Galaxy S8+, а также iPhone 8 Plus.