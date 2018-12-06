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Waymo запустила первый коммерческий сервис беспилотных такси

Четверг, 06 Декабря 2018 08:31
Waymo запустила первый коммерческий сервис беспилотных такси Фото из открытых источников

Американский стартап Waymo сообщает о запуске первого в мире коммерческого беспилотного такси-сервиса. Уникальный сервис, согласно информации из официального блога компании, заработал на территории штата Аризона.

 

Для того, чтобы воспользоваться услугами Waymo, необходимо установить на свой смартфон специальное мобильное приложение. Софт работает так же, так и приложения обычных такси-сервисов — нужно выбрать точки посадки и высадки на карте, а также произвести оплату поездки при помощи привязанной к приложению банковской карты.

 

Такси пока что функционирует в тестовом режиме — то есть, например, в салоне подаваемого клиенту беспилотного автомобиля в обязательном порядке присутствует сотрудник компании. Плюс, к поездкам пока что допущены всего несколько сотен человек (это, в основном, те, кто уже тестировал сервис ранее).

 

В будущем (когда конкретно — не сообщается) такси от Waymo станет полностью самоуправляемым. Пассажирам будет доступна вся основная информация о поездке на специальном экране, плюс, поездку можно прервать в любой момент. В салоне беспилотного автомобиля от Waymo могут одновременно находиться три взрослых человека и один ребенок.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Беспилотные автомобили
 

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