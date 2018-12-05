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«Яндекс.Телефон» представлен официально

Среда, 05 Декабря 2018 16:51
«Яндекс.Телефон» представлен официально Фото из открытых источников

Компания "Яндекс" представила смартфон с голосовым помощником "Алиса", передает корреспондент РИА Новости с презентации.

 

Это первое в мире устройство, в котором "Алиса" не просто отдельное приложение, а встроенная функция. Как рассказывают в компании, ее можно позвать откуда угодно: с домашнего экрана, из видеоплеера, игры или любого приложения. Она ответит, даже если телефон просто лежит рядом.

 

Гаджет работает на Android 8.1, он оснащен двойной камерой, восьмиядерным процессором Snapdragon 630, слотами для двух сим-карт, имеет экран с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160 на 1080.

 

С помощью сканера отпечатка можно разблокировать телефон одним прикосновением, а для бесконтактной оплаты покупок есть технология NFC. Также поддерживаются платежные системы "Яндекс. Деньги" и Google Pay. Аудиочип Qualcomm Aqstic обеспечивает звук в играх, видео и при прослушивании музыки.

 

Отмечается, что мощности аккумулятора "Яндекс. Телефона" (3050 мАч) хватит на то, чтобы работать до 24 дней в режиме ожидания.

 

В смартфон встроено восемь приложений, которые можно удалить. Также есть определитель номера, который подключен к базе "Яндекс. Справочника".

 

Цена "Яндекс.Телефона" — 17,99 тысячи рублей. Продажи стартуют 6 декабря в магазине и музее компании в Москве, с 7-го числа смартфон можно будет купить онлайн на маркетплейсе "Беру" с бесплатной доставкой по России, а также в салонах "Билайна", в "М.Видео" и "Эльдорадо".

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Яндекс
 

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