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Facebook решил изменить политику компании

Среда, 05 Декабря 2018 11:46
Facebook решил изменить политику компании Фото из открытых источников

Администрация социальной сети Facebook разрешит сторонним разработчикам создавать приложения, функционал которых дублирует функции уже работающих в соцсети решений. Об изменении политики компании Facebook пишет портал TechCrunch.

 

Информацию подтвердил официальный представитель компании — по его словам, руководство FB внесло изменения в правила, которых должны придерживаться разработчики приложений для соцсети. В правилах, в частности, был пункт: "Ваше приложение не должно дублировать базовую функциональность, которая уже есть в социальной сети Facebook. Предоставляйте сообществу уникальные продукты!". Теперь этого пункта в правилах нет.

 

В прошлом, как отмечают специалисты, Facebook неоднократно вводил разнообразные санкции в отношении приложений, которые дублировали функции Facebook, так что речь идет не о каком-нибудь номинальном правиле, на которое никто не обращал внимания.

 

Теперь, когда разработчикам приложений для FB разрешили дублировать базовый функционал соцсети, создание софта для "Фейсбука" должно сопровождаться меньшими рисками — добавляют эксперты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Facebook последние новости
 

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